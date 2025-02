Det blev fyra förluster i rad för Clemensnäs i J18 Regional norr forts herr. Men hemma mot Sundsvall kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Kopparhallen slutade 5–3 (3–1, 1–2, 1–0).

Clemensnäs–Sundsvall – mål för mål

Alexander Backman, Filip Jonsson, Filip Lööf, William Törmä och Casper Wahlberg blev målskyttarna för Clemensnäs, medan Oliver Ahlin, Dante Gullback och Philip Vesterlund gjorde Sundsvalls mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IF Sundsvall Hockey har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Clemensnäs HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Onsdag 26 februari möter Clemensnäs Boden hemma 19.15 och Sundsvall möter Ö-vik Hockey J18 borta 19.30.