Äntligen seger för Brooklyn mot Teg J20

Brooklyn-seger med 3–2 efter förlängning

Brooklyns Elias Engman tvåmålsskytt

Andra förlusten i följd för Teg J20

Det blev sju förluster i rad för Brooklyn i U20 region norr fortsättning herr. Men hemma mot Teg J20 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Lulebohallen slutade 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 1–0) efter förlängning.

Segermålet för Brooklyn stod Elias Engman för 1.18 in i förlängningen.

Elias Engman tvåmålsskytt för Brooklyn

Lukas Karas gav Teg J20 ledningen efter elva minuters spel på passning från Wilmer Olofsson och Nils Åberg.

Efter 14.05 i andra perioden slog Axel Öhman till på pass av Elias Engman och kvitterade för Brooklyn. Elias Engman gjorde dessutom 2–1 efter 17.38 framspelad av Elias Gunnarfeldt och Odd Lindgren.

Nils Åberg kvitterade för Teg J20 tidigt i tredje perioden på pass av Sixten Englund Muhren och Samuel Lindquist Nilsson.

Matchvinnare för hemmalaget Brooklyn 1.18 in i förlängningen blev Elias Engman med det avgörande förlängningsmålet.

Brooklyns Elias Engman stod för två mål och ett assist.

Brooklyn stannar därmed på nionde och sista plats och Teg J20 på åttonde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Brooklyn med 5–0.

Nästa motstånd för Brooklyn är Vännäs. Teg J20 tar sig an Kiruna borta. Båda matcherna spelas söndag 1 februari 16.30.

Brooklyn–Teg J20 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 1–0)

U20 region norr fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (11.22) Lukas Karas (Wilmer Olofsson, Nils Åberg).

Andra perioden: 1–1 (34.05) Axel Öhman (Elias Engman), 2–1 (37.38) Elias Engman (Elias Gunnarfeldt, Odd Lindgren).

Tredje perioden: 2–2 (41.39) Nils Åberg (Sixten Englund Muhren, Samuel Lindquist Nilsson).

Förlängning: 3–2 (61.18) Elias Engman (Axel Häggström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn: 1-0-4

Teg J20: 1-1-3

Nästa match:

Brooklyn: Vännäs HC, hemma, 1 februari 16.30

Teg J20: Kiruna IF, borta, 1 februari 16.30