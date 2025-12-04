Äntligen seger för Arvika/Charlottenberg/Forshaga mot Grums IK 2

Arvika/Charlottenberg/Forshaga vann med 3–2 mot Grums IK 2

Lucas Henriksson tvåmålsskytt för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Arvika/Charlottenberg/Forshagas andra seger

Det blev nio förluster i rad för Arvika/Charlottenberg/Forshaga i U18 division 1 västra D herr. Men hemma mot Grums IK 2 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Sparbanken Arena slutade 3–2 (0–0, 2–1, 1–1).

Arvika/Charlottenberg/Forshagas Lucas Henriksson tvåmålsskytt

Den första perioden slutade mållös.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga gjorde 1–0 genom Lucas Henriksson efter 12.04 i andra perioden.

Grums IK 2 kvitterade till 1–1 genom Theo Karlsson efter 13.43 av perioden.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga tog ledningen på nytt genom Erik Lott Petersén efter 16.16.

3.16 in i tredje perioden slog Lucas Henriksson till på nytt på pass av Victor Wretling Säterman och ökade ledningen.

4.45 in i perioden fick David Palm utdelning framspelad av Nils Forsgren och Filip Gillström och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Grums IK 2.

Det här var Arvika/Charlottenberg/Forshagas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Grums IK 2:s tredje uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är Arvika/Charlottenberg/Forshaga sist i serien medan Grums IK 2 är på andra plats.

Den 17 december tar lagen sig an varandra igen, då i Billerudhallen.

Nästa motstånd för Arvika/Charlottenberg/Forshaga är Sunne IK J18. Lagen möts torsdag 11 december 19.40 i Sparbanken Arena. Grums IK 2 tar sig an Viking HC J18 hemma söndag 7 december 16.30.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga–Grums IK 2 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

U18 division 1 västra D herr, Sparbanken Arena

Andra perioden: 1–0 (32.04) Lucas Henriksson (Victor Wretling Säterman), 1–1 (33.43) Theo Karlsson (Gustav Magnusson, David Palm), 2–1 (36.16) Erik Lott Petersén (Nils Sjödin).

Tredje perioden: 3–1 (43.16) Lucas Henriksson (Victor Wretling Säterman), 3–2 (44.45) David Palm (Nils Forsgren, Filip Gillström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 1-1-3

Grums IK 2: 4-0-1

Nästa match:

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Sunne IK, hemma, 11 december

Grums IK 2: Viking HC, hemma, 7 december