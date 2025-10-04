Äntligen seger för AIK – mot Brynäs

AIK segrade – 5–4 mot Brynäs

Petr Minar med två mål för AIK

AIK nu tionde, Brynäs på första plats

AIK har till slut, efter sju spelade matcher, spräckt sin nolla i segerkolumnen i U20 nationell norra. Säsongens första seger kom på hemmaplan mot Brynäs, en match som AIK vann med 5–4 (2–1, 2–3, 1–0).

AIK:s Petr Minar tvåmålsskytt

AIK tog ledningen i första perioden genom Patrik Jernfalk.

Brynäs kvitterade till 1–1 genom Tim Östling efter 14.34.

Efter 19.55 i matchen gjorde AIK 2–1 genom Petr Minar. I andra perioden var det i stället Brynäs som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–4.

5.41 in i tredje perioden nätade AIK:s Petr Minar återigen framspelad av Borna Kopac och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 5–4.

AIK:s Borna Kopac stod för ett mål och fyra assists.

AIK har en seger och fyra förluster och 14–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brynäs har fyra vinster och en förlust och 23–9 i målskillnad.

Det här betyder att AIK är kvar på tionde och sista plats och att Brynäs fortfarande leder serien.

Söndag 5 oktober spelar AIK hemma mot Timrå U20 12.00 och Brynäs mot Djurgården borta 16.00 på Hovet.

AIK–Brynäs 5–4 (2–1, 2–3, 1–0)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (13.09) Patrik Jernfalk (Mattias Nyberg, Borna Kopac), 1–1 (14.34) Tim Östling (Cedrik Johansson, William Bengtsson), 2–1 (19.55) Petr Minar (Borna Kopac, Max Eriksson).

Andra perioden: 2–2 (22.08) Hugo Östberg (Theo Östberg, Victor Raftheim Hedin), 2–3 (27.55) Leo Sundqvist (Melwin Larsson, Mattias Hansen), 3–3 (30.02) Hugo Råsten (Borna Kopac, Karl-Johan Wullt), 3–4 (30.20) Melwin Larsson (Leo Sundqvist, Gustav Hillström), 4–4 (36.15) Borna Kopac (Patrik Jernfalk, Nikodemus Wernquist).

Tredje perioden: 5–4 (45.41) Petr Minar (Borna Kopac).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 1-0-4

Brynäs: 4-0-1

Nästa match:

AIK: Timrå, hemma, 5 oktober

Brynäs: Djurgårdens IF, borta, 5 oktober