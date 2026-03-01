Äntligen kom första vinsten för Lidköping

Lidköping vann med 6–3 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Tredje raka förlusten för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Hisingen nästa motstånd för Lidköping

Lidköping har haft det tufft i U18 division 1 syd A vår men hemma mot Grästorp/Sörhaga Alingsås kom första segern efter tolv spelade matcher. Lidköping vann med 6–3.

Säsongens första möte lagen emellan vann Gräst/Alingsås med 4–1.

I nästa match, torsdag 5 mars möter Lidköping Hisingen borta i Tuve Ishall 19.40 medan Grästorp/Sörhaga Alingsås spelar hemma mot Kungälv 19.30.