Äntligen kom första vinsten för Lidköping
Följ HockeySverige på
Google news
- Lidköping vann med 6–3 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås
- Tredje raka förlusten för Grästorp/Sörhaga Alingsås
- Hisingen nästa motstånd för Lidköping
Lidköping har haft det tufft i U18 division 1 syd A vår men hemma mot Grästorp/Sörhaga Alingsås kom första segern efter tolv spelade matcher. Lidköping vann med 6–3.
Hisingen nästa för Lidköping
Säsongens första möte lagen emellan vann Gräst/Alingsås med 4–1.
I nästa match, torsdag 5 mars möter Lidköping Hisingen borta i Tuve Ishall 19.40 medan Grästorp/Sörhaga Alingsås spelar hemma mot Kungälv 19.30.
Den här artikeln handlar om: