Äntligen kom första vinsten för FOC Farsta IF

Seger för FOC Farsta IF med 5–4 efter straffar

Alvin Helgöstam gjorde två mål för FOC Farsta IF

Love Hedlund Nuora avgjorde för FOC Farsta IF

FOC Farsta IF har haft det tufft i U18 Div 1 östra B herr men hemma mot Saltsjöbadens IF U18 kom första segern efter tolv spelade matcher. FOC Farsta IF vann med 5–4 (2–1, 0–2, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

När FOC Farsta IF och Saltsjöbadens IF U18 senast gjorde upp var Saltsjöbadens IF U18 klart bättre och vann med hela 11–6. Nu kom alltså revanschen för FOC Farsta IF.

Alvin Helgöstam med två mål för FOC Farsta IF

Saltsjöbadens IF U18 tog ledningen i början av första perioden genom Lucas Broo.

Viggo Renström och Alvin Helgöstam gjorde att FOC Farsta IF vände till underläget till ledning med 2–1.

Efter tio sekunder i andra perioden kvitterade Saltsjöbadens IF U18 till 2–2 genom Charlie Jacobson assisterad av Buster Lindqvist.

Saltsjöbadens IF U18 gjorde också 2–3 efter 16.14 i andra perioden när Sid Tollemark hittade rätt på pass av William Knaust.

Saltsjöbadens IF U18 utökade ledningen genom Buster Lindqvist efter 3.42 i tredje perioden.

FOC Farsta IF reducerade och kvitterade till 4–4 genom Alvin Helgöstam och Taimuraz Galazov i tredje perioden.

I straffläggningen var det FOC Farsta IF som avgjorde till 5–4. Den avgörande straffen stod Love Hedlund Nuora för.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, FOC Farsta IF med 14–23 och Saltsjöbadens IF U18 med 19–27 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången innebär att FOC Farsta IF slutar på sjunde plats och Saltsjöbadens IF U18 på femte plats.

FOC Farsta IF–Saltsjöbadens IF U18 5–4 (2–1, 0–2, 2–1, 0–0, 1–0)

U18 Div 1 östra B herr, Farsta Ishall

Första perioden: 0–1 (0.35) Lucas Broo (Sid Tollemark), 1–1 (6.59) Alvin Helgöstam (Tristan Norlin), 2–1 (11.50) Viggo Renström (Justin Lindqvist, Subhan Hasanov).

Andra perioden: 2–2 (20.10) Charlie Jacobson (Buster Lindqvist), 2–3 (36.14) Sid Tollemark (William Knaust).

Tredje perioden: 2–4 (43.42) Buster Lindqvist, 3–4 (50.55) Alvin Helgöstam (Justin Lindqvist, Tristan Norlin), 4–4 (51.29) Taimuraz Galazov (Viggo Renström).

Straffar: 5–4 (65.00) Love Hedlund Nuora.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

FOC Farsta IF: 1-0-4

Saltsjöbadens IF U18: 1-1-3