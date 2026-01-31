Äntligen kom första segern för Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Frosta Hockey/Åstorp IK U20-seger med 6–2 mot Trelleborg

Hannes Vendelbo avgjorde för Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Fjärde raka förlusten för Trelleborg

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 har haft det tufft i U20 Div 1 D syd vår herr men hemma mot Trelleborg kom första segern efter elva spelade matcher. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 vann med 6–2 (2–1, 0–0, 4–1).

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Trelleborg.

När Frosta Hockey/Åstorp IK U20 och Trelleborg senast gjorde upp var Trelleborg klart bättre och vann med hela 16–3. Nu kom alltså revanschen för Frosta Hockey/Åstorp IK U20.

Lund nästa för Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Trelleborg tog ledningen i början av första perioden genom Max Mogvall.

Därefter fixade Frosta Hockey/Åstorp IK U20:s Filip Eskilsson och Fredrik Törnberg att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 vann också tredje perioden 4–1 och matchen slutade 6–2.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20:s Sebastian Lindgren hade tre assists.

Resultatet innebär att Frosta Hockey/Åstorp IK U20 ligger kvar på sjätte och sista plats och Trelleborg på femte plats i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Trelleborgs IF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 3 februari. Då möter Frosta Hockey/Åstorp IK U20 Lund i Lunds Ishall 19.20. Trelleborg tar sig an Lejonet hemma 19.15.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20–Trelleborg 6–2 (2–1, 0–0, 4–1)

U20 Div 1 D syd vår herr, Höörs ishall

Första perioden: 0–1 (4.32) Max Mogvall (Liam Frydendahl Andonov, Emil Sandgren), 1–1 (5.32) Fredrik Törnberg (Otis Ponnert, Ludvig Påhlsson), 2–1 (16.52) Filip Eskilsson (Didrik Lindelöw, Sebastian Lindgren).

Tredje perioden: 3–1 (46.54) Hannes Vendelbo (Ludvig Påhlsson, Sebastian Lindgren), 4–1 (49.19) Filip Eskilsson (Sebastian Lindgren, Patrik Karlsson), 5–1 (51.54) Hannes Vendelbo (Mattias Eliasson), 6–1 (54.23) Patrik Karlsson (Otis Ponnert, Mattias Eliasson), 6–2 (58.30) Henry Tiljander (Axel Olausson Ljungmark, Neo Wilör Flisborn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 1-0-4

Trelleborg: 1-0-4

Nästa match:

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Lund Giants HC, borta, 3 februari 19.20

Trelleborg: IF Lejonet, hemma, 3 februari 19.15