Äntligen kom första segern för Enköping

Enköping vann med 3–0 mot Almtuna

Ludvig Söderberg avgjorde för Enköping

Första segern för Enköping

Enköping har haft det tufft i U20 region öst herr, men borta mot Almtuna kom första segern, efter 14 spelade matcher. Enköping vann med 3–0 (1–0, 0–0, 2–0).

Almtuna hade inför matchen sju matcher i rad utan förlust.

Almtuna–Enköping – mål för mål

Ludvig Söderberg gjorde 1–0 till Enköping efter bara 3.14.

Andra perioden blev mållös. Tredje perioden var länge mållös. Enköping gick från 0–1 till 0–3 genom två snabba mål på 2.37 i slutet av perioden av Isak Heikman och Linus Wall och avgjorde matchen.

Med fyra omgångar kvar är Almtuna på tredje plats i tabellen medan Enköping är på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Almtuna som så sent som den 10 oktober låg på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Almtuna IS med 5–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 10 november. Då möter Almtuna Sollentuna 19.30. Enköping tar sig an Tyresö Hanviken J20 hemma 19.40.

Almtuna–Enköping 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

U20 region öst herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (3.14) Ludvig Söderberg.

Tredje perioden: 0–2 (56.10) Isak Heikman (Emil De Pourbaix, Dylan Hjelmberg), 0–3 (58.47) Linus Wall (Sebastian Dahlén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 4-0-1

Enköping: 1-0-4

Nästa match:

Almtuna: Sollentuna HC, borta, 10 november

Enköping: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 10 november