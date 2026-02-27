Äntligen för Östersunds IK – bröt tunga sviten

Östersunds IK-seger med 5–1 mot Troja-Ljungby

Albert Sjöberg matchvinnare för Östersunds IK

Linus Skager ende målskytt för Troja-Ljungby

Det blev sex raka förluster i hockeyallsvenskan för Östersunds IK. Men på fredagen borta mot Troja-Ljungby kom trendbrottet. Matchen i SP Arena slutade 1–5 (0–3, 0–1, 1–1).

Troja-Ljungby–Östersunds IK – mål för mål

Isak Garfve, Oliver Kandergård, Albert Sjöberg, Linus Videll och Dennis Värmhed gjorde mål för Östersunds IK och Linus Skager för Troja-Ljungby.

Söndag 1 mars spelar Troja-Ljungby borta mot Nybro 16.30 och Östersunds IK mot SSK borta 14.00 i Scaniarinken.

Troja-Ljungby–Östersunds IK 1–5 (0–3, 0–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 0–1 (0.17) Oliver Kandergård, 0–2 (0.41) Albert Sjöberg (Linus Videll, Alexander Anderberg), 0–3 (10.07) Linus Videll (Joel Olkkonen, Dennis Värmhed).

Andra perioden: 0–4 (37.16) Isak Garfve (Linus Videll, Viktor Klingsell).

Tredje perioden: 0–5 (41.47) Dennis Värmhed (Viktor Klingsell), 1–5 (50.43) Linus Skager.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 2-1-2

Östersunds IK: 1-1-3

Nästa match:

Troja-Ljungby: Nybro Vikings IF, borta, 1 mars 16.30

Östersunds IK: Södertälje SK, borta, 1 mars 14.00