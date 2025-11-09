Ånge U18 vinnare mot Svedjeholmen/KB65 U18 – avgjorde i förlängningen

Ånge U18 segrade – 3–2 efter förlängning

Casey Hooker-Owén matchvinnare för Ånge U18

Nälden/Östersund U18 nästa för Svedjeholmen/KB65 U18

Matchen i U18 division 1 norra B herr mellan hemmalaget Svedjeholmen/KB65 U18 och gästande Ånge U18 var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0). Casey Hooker-Owén spelade en avgörande roll för Ånge U18 med det vinnande målet i förlängningen.

Svedjeholmen/KB65 U18–Ånge U18 – mål för mål

Ånge U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fyra minuter. Efter 18.40 i andra perioden slog Max Nordenberg till framspelad av Kelvin Franklin och Max Westberg och reducerade åt Svedjeholmen/KB65 U18. 10.06 in i tredje perioden nätade Svedjeholmen/KB65 U18:s Liam Thurdin på pass av Kelvin Franklin och Albin Nordin och kvitterade. Matchvinnare för bortalaget Ånge U18 1.23 in i förlängningen blev Casey Hooker-Owén med det avgörande 3–2-målet.

Det här var Svedjeholmen/KB65 U18:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Ånge U18:s tredje uddamålsseger.

Lagens första möte för säsongen vann Svedjeholmens IF/KB65 HK med 5–2.

Nästa motstånd för Svedjeholmen/KB65 U18 är Nälden/Östersund U18. Lagen möts söndag 16 november 13.00 i Näskotthallen. Ånge U18 tar sig an Sollefteå U18 hemma torsdag 13 november 19.30.

Svedjeholmen/KB65 U18–Ånge U18 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1)

U18 division 1 norra B herr, O-Rinken

Första perioden: 0–1 (11.33) Isak Viberg (Albin Käck, Walther Stoltz), 0–2 (15.39) Hampus Häggblom (Albin Käck, Walther Stoltz).

Andra perioden: 1–2 (38.40) Max Nordenberg (Kelvin Franklin, Max Westberg).

Tredje perioden: 2–2 (50.06) Liam Thurdin (Kelvin Franklin, Albin Nordin).

Förlängning: 2–3 (61.23) Casey Hooker-Owén (Matej Vyhnicka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Svedjeholmen/KB65 U18: 3-1-1

Ånge U18: 3-1-1

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 16 november

Ånge U18: Sollefteå HK, hemma, 13 november