Ånge U18 utklassade ÖSK/Ö-vik U18 – vann med 10–2

Ånge U18 segrade – 10–2 mot ÖSK/Ö-vik U18

Ånge U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Olle Edler med fyra mål för Ånge U18

Ånge U18 övertygade när laget vann på bortaplan mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr med hela 10–2 (0–0, 6–1, 4–1).

– Vi gör en stabil första period, men i andra tappar vi energi och då rinner siffrorna iväg. I tredje försöker vi hitta tillbaka till vårt spel och energin kommer tillbaka lite men då är matchen redan avgjord. Vi hade en tunn trupp idag, så det blir tufft, men det är samtidigt en erfarenhet vi får ta med oss framåt, kommenterade ÖSK/Ö-vik U18:s tränare André Strandman.

Ånge U18:s tränare Rikard Andersson:

– Bra kämpainsats av hela laget från början till slut. Vi fokuserade på att vara disciplinerade, vinna puck och spela enkelt. Hattrick av 23:an i andra perioden. Återigen en lagseger.

Olle Edler var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Ånge U18.

Segern var Ånge U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Den första perioden slutade mållös.

Ånge U18 tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.36 genom Olle Edler och gick upp till 0–5 innan ÖSK/Ö-vik U18 svarade.

I periodpausen hade Ånge U18 ledningen med 1–6.

Ånge U18 spelade bäst i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 10–2.

Det här var fjärde mötet mellan ÖSK/Ö-vik U18 och Ånge U18 den här säsongen. Ånge IK har tagit två segrar före den här matchen. ÖSK HK/Örnsköldsvik HF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

ÖSK/Ö-vik U18 möter Nälden/Östersund U18 i nästa match hemma söndag 8 mars 12.00. Ånge U18 möter samma dag Svedjeholmen/KB65 U18 borta.

ÖSK/Ö-vik U18–Ånge U18 2–10 (0–0, 1–6, 1–4)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Bjästa Ishall

Andra perioden: 0–1 (28.36) Olle Edler (Casey Hooker-Owén), 0–2 (32.54) Alexander Nordström (William Haraldsson, Alvin Fridolf), 0–3 (35.09) Olle Edler (Lubomir Racek), 0–4 (35.53) Alvin Fridolf (Matej Vyhnicka), 0–5 (37.28) William Haraldsson (Casey Hooker-Owén, Olle Edler), 1–5 (38.48) Måns Ahrnéll (Albin Hammarberg), 1–6 (39.49) Olle Edler (Patrik Illy).

Tredje perioden: 1–7 (45.04) Casey Hooker-Owén (Olle Edler, Nico Desenbekowitsch), 2–7 (53.53) Hugo Öberg (Albin Hammarberg), 2–8 (55.57) Hampus Häggblom (Albin Käck, Jesper Häreby), 2–9 (56.19) Olle Edler (Casey Hooker-Owén, Patrik Illy), 2–10 (59.32) Nico Desenbekowitsch (Casey Hooker-Owén, Olle Edler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 1-0-4

Ånge U18: 4-0-1

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 8 mars 12.00

Ånge U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 8 mars 12.00