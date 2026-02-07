Ånge U18 utklassade ÖSK/Ö-vik U18 – seger med 11–1

Ånge U18 vann med 11–1 mot ÖSK/Ö-vik U18

Ånge U18:s Albin Käck tremålsskytt

Casey Hooker-Owén avgjorde för Ånge U18

Ånge U18 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr med hela 11–1 (3–0, 5–0, 3–1).

– Vi är aktiva från första tekning idag och det ger resultat. Bra insats av hela laget, tyckte Ånge U18:s tränare Rikard Andersson.

ÖSK/Ö-vik U18:s tränare André Strandman om matchen:

– Vi klarar inte av att hålla samma tempo som Ånge. Dessutom tvingas tre spelare kliva av på grund av skador, vilket gör att vi blir kort om folk. Nu gäller det att ladda om och ta nya tag inför morgondagen.

Ånge U18 hade före lördagens hemmamatch fyra förluster i rad.

Albin Käck gjorde tre mål för Ånge U18

Ånge U18 dominerade i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var Ånge U18 starkast och gick från 3–0 till 8–0 genom två mål av Olle Edler, ett mål av Alexander Nordström, ett mål av Albin Käck och ett mål av Jaroslavs Cirkins.

Ånge U18 vann också tredje perioden 3–1 och matchen med hela 11–1.

Jaroslavs Cirkins gjorde två mål för Ånge U18 och spelade dessutom fram till tre mål, Alexander Nordström stod för ett mål och två assists, Albin Käck gjorde tre mål, Olle Edler gjorde två mål och ett målgivande pass och Hampus Häggblom hade tre assists.

Ånge U18 har en seger och fyra förluster och 17–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan ÖSK/Ö-vik U18 har fem förluster och 7–42 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 februari. Då möter Ånge U18 Svedjeholmen/KB65 U18 i Kastbergshallen 12.00. ÖSK/Ö-vik U18 tar sig an Nälden/Östersund U18 borta 10.00.

Ånge U18–ÖSK/Ö-vik U18 11–1 (3–0, 5–0, 3–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 1–0 (3.31) Albin Käck (Alexander Nordström, Hampus Häggblom), 2–0 (15.13) Casey Hooker-Owén (Olle Edler, Jaroslavs Cirkins), 3–0 (17.10) Albin Käck (Alvin Fridolf).

Andra perioden: 4–0 (25.33) Olle Edler (Jaroslavs Cirkins), 5–0 (28.37) Jaroslavs Cirkins (Lubomir Racek, Casey Hooker-Owén), 6–0 (31.23) Alexander Nordström (Hampus Häggblom), 7–0 (34.34) Albin Käck (Jaroslavs Cirkins), 8–0 (36.53) Olle Edler.

Tredje perioden: 9–0 (46.53) Jesper Häreby (Alexander Nordström, Hampus Häggblom), 9–1 (47.51) Theodor Carlstedt (Viktor Lindström), 10–1 (49.08) Jaroslavs Cirkins (Jesper Häreby), 11–1 (52.01) Matej Vyhnicka (Wiggo Wennerberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge U18: 1-0-4

ÖSK/Ö-vik U18: 0-0-5

Nästa match:

Ånge U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 8 februari 12.00

ÖSK/Ö-vik U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 8 februari 10.00