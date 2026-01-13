Andre Franz i målform när Oskarshamn vann mot Karlskrona

Seger för Oskarshamn med 5–2 mot Karlskrona

Andre Franz tvåmålsskytt för Oskarshamn

Melker Vidsäter matchvinnare för Oskarshamn

Bortalaget Oskarshamn vann mot Karlskrona i U20 region syd topp 6. 2–5 (1–0, 1–3, 0–2) slutade matchen på tisdagen.

Simon Olvedal gjorde 1–0 till Karlskrona efter åtta minuters spel på passning från Emil Norrtorp.

Oskarshamn kvitterade till 1–1 genom Andre Franz i början av andra perioden i andra perioden.

Karlskrona tog ledningen på nytt genom Olle Sandell efter 11.42.

Viggo Söderberg och Melker Vidsäter gjorde att Oskarshamn vände till underläget till ledning med 2–3.

13.08 in i tredje perioden satte Oskar Höglander pucken på pass av Albin Larsson och Isak Öman och ökade ledningen. Efter 17.58 nätade Andre Franz på nytt på pass av Melker Vidsäter och Albin Larsson och ökade ledningen för Oskarshamn.

Melker Vidsäter gjorde ett mål för Oskarshamn och två assist.

När lagen senast möttes blev det seger för Oskarshamn med 2–1.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Karlskrona tar sig an Helsingborg i nästa match hemma fredag 16 januari 19.00. Oskarshamn möter Hanhals hemma lördag 17 januari 14.00.

Karlskrona–Oskarshamn 2–5 (1–0, 1–3, 0–2)

U20 region syd topp 6, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (8.28) Simon Olvedal (Emil Norrtorp).

Andra perioden: 1–1 (24.14) Andre Franz (Wille Nilsson, Melker Vidsäter), 2–1 (31.42) Olle Sandell (Gabriel Hedmark), 2–2 (32.13) Viggo Söderberg (Leo Hendén), 2–3 (38.15) Melker Vidsäter (Oskar Höglander, Isak Öman).

Tredje perioden: 2–4 (53.08) Oskar Höglander (Albin Larsson, Isak Öman), 2–5 (57.58) Andre Franz (Melker Vidsäter, Albin Larsson).

Nästa match:

Karlskrona: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 16 januari 19.00

Oskarshamn: Hanhals IF, hemma, 17 januari 14.00