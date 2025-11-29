Andersson och Ulander matchvinnare hemma mot Olofström
- Karlskrona-seger med 2–1 mot Olofström
- Oliver Ulander avgjorde för Karlskrona
- Andra raka förlusten för Olofström
En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Karlskrona som vann matchen hemma mot Olofström i U20 region syd herr på lördagen. 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) slutade matchen.
Karlskrona–Olofström – mål för mål
Karlskrona tog ledningen efter 18.27 genom Anton Andersson framspelad av Olle Willén.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
Redan efter 1.44 i tredje perioden kvitterade Olofström genom Arvid Boklund på pass av Gustav Reinert och Noel Öfverman.
12.04 in i tredje perioden nätade Karlskronas Oliver Ulander och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.
Karlskrona har tre segrar och två förluster och 15–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olofström har två vinster och tre förluster och 12–12 i målskillnad. Det här var Karlskronas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Olofströms sjätte uddamålsförlust.
Med fyra omgångar kvar är Karlskrona på sjätte plats i tabellen medan Olofström är på tionde plats.
När lagen senast möttes vann Olofströms IK med 3–1.
Tisdag 2 december 19.30 möter Karlskrona Borås borta i Borås Ishall medan Olofström spelar hemma mot Oskarshamn.
Karlskrona–Olofström 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)
U20 region syd herr, NKT Arena
Första perioden: 1–0 (18.27) Anton Andersson (Olle Willén).
Tredje perioden: 1–1 (41.44) Arvid Boklund (Gustav Reinert, Noel Öfverman), 2–1 (52.04) Oliver Ulander.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Karlskrona: 3-1-1
Olofström: 2-0-3
Nästa match:
Karlskrona: Borås HC, borta, 2 december
Olofström: IK Oskarshamn, hemma, 2 december
