Andersson och Ulander matchvinnare hemma mot Olofström

  • Karlskrona-seger med 2–1 mot Olofström

  • Oliver Ulander avgjorde för Karlskrona

  • Andra raka förlusten för Olofström

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Karlskrona som vann matchen hemma mot Olofström i U20 region syd herr på lördagen. 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) slutade matchen.

Karlskrona–Olofström – mål för mål

Karlskrona tog ledningen efter 18.27 genom Anton Andersson framspelad av Olle Willén.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Redan efter 1.44 i tredje perioden kvitterade Olofström genom Arvid Boklund på pass av Gustav Reinert och Noel Öfverman.

12.04 in i tredje perioden nätade Karlskronas Oliver Ulander och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Karlskrona har tre segrar och två förluster och 15–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olofström har två vinster och tre förluster och 12–12 i målskillnad. Det här var Karlskronas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Olofströms sjätte uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är Karlskrona på sjätte plats i tabellen medan Olofström är på tionde plats.

När lagen senast möttes vann Olofströms IK med 3–1.

Tisdag 2 december 19.30 möter Karlskrona Borås borta i Borås Ishall medan Olofström spelar hemma mot Oskarshamn.

Karlskrona–Olofström 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

U20 region syd herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (18.27) Anton Andersson (Olle Willén).

Tredje perioden: 1–1 (41.44) Arvid Boklund (Gustav Reinert, Noel Öfverman), 2–1 (52.04) Oliver Ulander.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 3-1-1

Olofström: 2-0-3

Nästa match:

Karlskrona: Borås HC, borta, 2 december

Olofström: IK Oskarshamn, hemma, 2 december

