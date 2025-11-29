Andersson och Ulander matchvinnare hemma mot Olofström

Karlskrona-seger med 2–1 mot Olofström

Oliver Ulander avgjorde för Karlskrona

Andra raka förlusten för Olofström

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Karlskrona som vann matchen hemma mot Olofström i U20 region syd herr på lördagen. 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) slutade matchen.

Karlskrona–Olofström – mål för mål

Karlskrona tog ledningen efter 18.27 genom Anton Andersson framspelad av Olle Willén.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Redan efter 1.44 i tredje perioden kvitterade Olofström genom Arvid Boklund på pass av Gustav Reinert och Noel Öfverman.

12.04 in i tredje perioden nätade Karlskronas Oliver Ulander och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Karlskrona har tre segrar och två förluster och 15–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olofström har två vinster och tre förluster och 12–12 i målskillnad. Det här var Karlskronas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Olofströms sjätte uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är Karlskrona på sjätte plats i tabellen medan Olofström är på tionde plats.

När lagen senast möttes vann Olofströms IK med 3–1.

Tisdag 2 december 19.30 möter Karlskrona Borås borta i Borås Ishall medan Olofström spelar hemma mot Oskarshamn.

Karlskrona–Olofström 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

U20 region syd herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (18.27) Anton Andersson (Olle Willén).

Tredje perioden: 1–1 (41.44) Arvid Boklund (Gustav Reinert, Noel Öfverman), 2–1 (52.04) Oliver Ulander.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 3-1-1

Olofström: 2-0-3

Nästa match:

Karlskrona: Borås HC, borta, 2 december

Olofström: IK Oskarshamn, hemma, 2 december