Andersson och Björklund avgjorde när Almtuna slog Flemingsberg

Almtuna-seger med 2–1 mot Flemingsberg

Elias Andersson avgjorde för Almtuna

Fjärde förlusten i rad för Flemingsberg

Almtuna tog till slut hem segern mot Flemingsberg i matchen i Upplandsbilforum Arena på söndagen. Matchen i U18 regional öst herr slutade 2–1 (2–1, 0–0, 0–0).

I och med detta har Flemingsberg fyra förluster i rad.

Almtuna–Flemingsberg – mål för mål

Almtuna startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Neo Björklund och Elias Andersson. Flemingsberg gjorde 2–1 genom Liam Thunberg Josende efter 14.12 men kom aldrig närmare.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. I tredje perioden höll Almtuna i sin 2–1-ledning och vann.

Almtuna har tre segrar och två förluster och 11–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Flemingsberg har en vinst och fyra förluster och 4–11 i målskillnad. Det här var Almtunas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Flemingsbergs andra uddamålsförlust.

Flemingsberg har startat svagt och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Almtuna har elva poäng.

Torsdag 9 oktober möter Almtuna SSK U18 borta 19.30 och Flemingsberg möter Djurgården hemma 19.40.

Almtuna–Flemingsberg 2–1 (2–1, 0–0, 0–0)

U18 regional öst herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (3.03) Neo Björklund (Robin Wallmark Holmström, Jonathan Edin), 2–0 (7.51) Elias Andersson (Jonathan Edin, Adrian Ersoy), 2–1 (14.12) Liam Thunberg Josende (Joris Austakojis, Melvin Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-2-0

Flemingsberg: 1-0-4

Nästa match:

Almtuna: Södertälje SK, borta, 9 oktober

Flemingsberg: Djurgårdens IF, hemma, 9 oktober