Andersson och Bäckström heta när Brynäs besegrade Färjestad

Brynäs vann med 2–1 mot Färjestad

Axel Andersson matchvinnare för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

Brynäs vann mot Färjestad i Löfbergs Arena på lördagen. Matchen i SHL slutade 1–2 (0–1, 1–1, 0–0).

Skellefteå AIK nästa för Brynäs

Nicklas Bäckström gav Brynäs ledningen efter 19.01 på pass av Michal Kempny och Christian Djoos. Färjestad kvitterade till 1–1 genom Per Åslund i början av andra perioden i andra perioden.

Brynäs gjorde dock 1–2 genom Axel Andersson efter 10.56 och avgjorde matchen. Tredje perioden blev mållös och Brynäs höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Färjestads tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brynäs andra uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att Färjestad ligger på åttonde plats medan Brynäs har tiondeplatsen. Ett tapp för Färjestad som låg på första plats så sent som den 18 september.

I nästa omgång har Färjestad Örebro Hockey hemma i Löfbergs Arena, lördag 11 oktober 18.00. Brynäs spelar hemma mot Skellefteå AIK torsdag 9 oktober 19.00.

Färjestad–Brynäs 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (19.01) Nicklas Bäckström (Michal Kempny, Christian Djoos).

Andra perioden: 1–1 (22.53) Per Åslund (Emil Alba, Magnus Nygren), 1–2 (30.56) Axel Andersson (Bobby Trivigno, Axel Jonsson-Fjällby).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-0-3

Brynäs: 2-0-3

Nästa match:

Färjestad: Örebro HK, hemma, 11 oktober

Brynäs: Skellefteå AIK, hemma, 9 oktober