Anaheim Ducks upp i topp efter tvåpoängare mot New Jersey

Anaheim Ducks segrade – 4–1 mot New Jersey

Anaheim Ducks femte seger på de senaste sex matcherna

Frank Vatrano avgjorde för Anaheim Ducks

Tack vare 4–1 (2–0, 1–0, 1–1) hemma mot New Jersey är Anaheim Ducks ny serieledare i NHL. Laget ligger på samma poäng som tvåan Vegas men toppar tabellen. Efter måndagens match i Honda Center ligger New Jersey på första plats.

Segern var Anaheim Ducks femte på de senaste sex matcherna.

Florida nästa för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 1.55 i andra perioden slog Cutter Gauthier till på pass av Jacob Trouba och Beckett Sennecke och gjorde 3–0. New Jersey reducerade dock till 3–1 genom Jack Hughes efter 7.43 av perioden.

Anaheim Ducks kunde dock avgöra till 4–1 med 1.59 kvar av matchen genom Chris Kreider.

Lagen möts igen 13 december i Prudential Center.

Onsdag 5 november 04.00 spelar Anaheim Ducks hemma mot Florida. New Jersey möter Montreal hemma i Prudential Center fredag 7 november 01.00.

Anaheim Ducks–New Jersey 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (4.14) Beckett Sennecke (Cutter Gauthier, Ryan Poehling), 2–0 (14.24) Frank Vatrano.

Andra perioden: 3–0 (21.55) Cutter Gauthier (Jacob Trouba, Beckett Sennecke).

Tredje perioden: 3–1 (47.43) Jack Hughes, 4–1 (58.01) Chris Kreider (Leo Carlsson, Pavel Mintjukov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 4-0-1

New Jersey: 2-0-3

Nästa match:

Anaheim Ducks: Florida Panthers, hemma, 5 november

New Jersey: Montreal Canadiens, hemma, 7 november