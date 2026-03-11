Anaheim Ducks segrade mot Winnipeg i NHL

Anaheim Ducks vann med 4–1 mot Winnipeg

Anaheim Ducks åttonde seger på de senaste tio matcherna

Ryan Poehling matchvinnare för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks segrade på bortaplan i Canada Life Centre mot Winnipeg i NHL. 1–4 (0–0, 1–3, 0–1) slutade matchen på onsdagen.

Segern var Anaheim Ducks åttonde på de senaste tio matcherna.

Winnipeg–Anaheim Ducks – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Winnipeg gjorde 1–0 genom Morgan Barron efter 5.04 i andra perioden.

Anaheim Ducks vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 inom bara 1.44.

Jackson Lacombe stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 26 sekunder kvar att spela assisterad av Jacob Trouba.

Det här betyder att Winnipeg ligger kvar på sjätte plats i Central division och Anaheim Ducks på första plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Anaheim Ducks vunnit.

Winnipeg–Anaheim Ducks 1–4 (0–0, 1–3, 0–1)

NHL, Canada Life Centre

Andra perioden: 1–0 (25.04) Morgan Barron (Elias Salomonsson, Cole Perfetti), 1–1 (26.24) Tim Washe (Jansen Harkins, Radko Gudas), 1–2 (26.38) Ryan Poehling (Alex Killorn, Jackson Lacombe), 1–3 (28.08) Alex Killorn (Ryan Poehling).

Tredje perioden: 1–4 (59.34) Jackson Lacombe (Jacob Trouba).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 3-1-1

Anaheim Ducks: 3-0-2

Nästa match:

Winnipeg: New York Rangers, hemma, 13 mars 01.00