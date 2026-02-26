Anaheim Ducks segrade i toppmötet – Cutter Gauthier hjälte

Seger för Anaheim Ducks med 6–5 mot Edmonton

Anaheim Ducks åttonde seger på de senaste tio matcherna

Cutter Gauthier avgjorde för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks tog emot Edmonton i torsdagens toppmöte i NHL. Och det slutade med seger för hemmalaget Anaheim Ducks, som besegrade Edmonton med 6–5 (1–2, 1–2, 4–1).

Cutter Gauthier blev matchhjälte med sitt avgörande 6–5-mål 18.45 in i tredje perioden.

Segern var Anaheim Ducks åttonde på de senaste tio matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

I och med detta har Edmonton fyra förluster i rad.

Anaheim Ducks–Edmonton – mål för mål

Edmonton startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Jack Roslovic och Ryan Nugent-Hopkins innan Anaheim Ducks svarade och gjorde 2–1 genom Ian Moore.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Anaheim Ducks reducerade och kvitterade till 4–4 genom Leo Carlsson och Olen Zellweger i början av tredje perioden i tredje perioden.

Edmonton tog ledningen på nytt genom Matthew Savoie efter 5.53 i tredje perioden.

Cutter Gauthier och Beckett Sennecke såg till att Anaheim Ducks vände till ledning med 6–5.

Edmontons Matthew Savoie stod för tre poäng, varav ett mål.

För tabellens utseende betyder det här att Anaheim Ducks ligger på andra plats medan Edmonton har tredjeplatsen.

Lagens första möte för säsongen vann Edmonton med 7–4.

Lördag 28 februari 04.00 spelar Anaheim Ducks hemma mot Winnipeg. Edmonton möter Los Angeles borta i Crypto.com Arena fredag 27 februari 04.30.

Anaheim Ducks–Edmonton 6–5 (1–2, 1–2, 4–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (0.13) Jack Roslovic (Matthew Savoie, Darnell Nurse), 0–2 (9.03) Ryan Nugent-Hopkins (Connor McDavid, Matthew Savoie), 1–2 (10.30) Ian Moore (Jansen Harkins, Ross Johnston).

Andra perioden: 2–2 (23.01) Alex Killorn (Leo Carlsson, Mason McTavish), 2–3 (38.45) Zach Hyman (Mattias Ekholm, Evan Bouchard), 2–4 (39.20) Evan Bouchard (Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid).

Tredje perioden: 3–4 (41.30) Leo Carlsson (Jacob Trouba, Chris Kreider), 4–4 (42.54) Olen Zellweger (Radko Gudas, Troy Terry), 4–5 (45.53) Matthew Savoie (Vasilij Podkolzin, Mattias Ekholm), 5–5 (46.39) Beckett Sennecke (Jackson Lacombe), 6–5 (58.45) Cutter Gauthier.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 3-0-2

Edmonton: 1-0-4

Nästa match:

Anaheim Ducks: Winnipeg Jets, hemma, 28 februari 04.00

Edmonton: Los Angeles Kings, borta, 27 februari 04.30