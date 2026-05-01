Anaheim Ducks säkrade segern mot Edmonton i sjätte matchen

Anaheim Ducks segrade – 5–2 mot Edmonton

Anaheim Ducks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Cutter Gauthier avgjorde för Anaheim Ducks

Segern på hemmaplan med 5–2 (3–1, 1–0, 1–1) i sjätte matchen gör att Anaheim Ducks har vunnit matchserien mot Edmonton i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed vann Anaheim Ducks totalt med 4-2 i matcher.

Anaheim Ducks–Edmonton – mål för mål

Anaheim Ducks tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 9.56 genom Ryan Poehling och gick upp till 2–0. Edmonton kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Anaheim Ducks dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Efter 19.13 i andra perioden nätade Troy Terry framspelad av Leo Carlsson och Chris Kreider och gjorde 4–1.

Vasilij Podkolzin reducerade för Edmonton efter 1.13 in i tredje perioden framspelad av Kasperi Kapanen och Leon Draisaitl. Mer än så blev det dock inte för Edmonton. 17.25 in i tredje perioden nätade Anaheim Ducks Leo Carlsson på pass av Troy Terry och Chris Kreider och ökade ledningen.

Troy Terry och Leo Carlsson gjorde ett mål och två assist var för Anaheim Ducks.

Anaheim Ducks är nu klart för kvartsfinal.

Anaheim Ducks–Edmonton 5–2 (3–1, 1–0, 1–1)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup

Första perioden: 1–0 (9.56) Ryan Poehling (John Carlson, Cutter Gauthier), 2–0 (13.43) Chris Kreider (Leo Carlsson, Troy Terry), 2–1 (15.14) Connor Murphy (Joshua Samanski, Colton Dach), 3–1 (16.50) Cutter Gauthier (Jackson LaCombe, Mason McTavish).

Andra perioden: 4–1 (39.13) Troy Terry (Leo Carlsson, Chris Kreider).

Tredje perioden: 4–2 (41.13) Vasilij Podkolzin (Kasperi Kapanen, Leon Draisaitl), 5–2 (57.25) Leo Carlsson (Troy Terry, Chris Kreider).

Utvisningar, Anaheim Ducks:. Edmonton: 2×2 min.

Slutresultat i serien: Anaheim Ducks–Edmonton 4–2 (bäst av 7)