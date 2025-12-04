Åmåls SK J18 vann i förlängningen mot Sunne IK J18

Seger för Åmåls SK J18 med 4–3 efter förlängning

David Koskela avgjorde för Åmåls SK J18

Åmåls SK J18:s första seger för säsongen

Åmåls SK J18:s väg till seger mot Sunne IK J18 hemma i U18 division 1 västra D herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Åmåls SK J18 avgöra till 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte 39 sekunder in i förlängningen blev David Koskela som satte det avgörande målet.

– Det var skönt med en vinst i förlängningen men det börjar bli läge att kunna stänga en match och ta tre poäng, tyckte Åmåls SK J18:s tränare Richard Pettersson, efter matchen.

Åmåls SK J18–Sunne IK J18 – mål för mål

Jonathan Carlsson gjorde 1–0 till Åmåls SK J18 efter 19.07 med assist av David Koskela och Ivar Kahra.

Åmåls SK J18 gjorde 2–0 genom Alvin Eriksson efter 8.31 i andra perioden.

Sunne IK J18 reducerade dock till 2–1 genom Milo Svensson efter 10.24 av perioden.

Åmåls SK J18 utökade ledningen på nytt genom Isak Kjellman efter 11.01 och tog ett rejält grepp om matchen.

Sunne IK J18 gjorde 3–2 genom Oskar Blank efter 13.16 av perioden.

6.06 in i tredje perioden slog Neo Olsson Gardsten till framspelad av Elwin Persson och kvitterade.

I förlängningen tog det 39 sekunder till Åmåls SK J18 avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev David Koskela.

Det här var Åmåls SK J18:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sunne IK J18:s andra uddamålsförlust.

Åmåls SK J18:s nya tabellposition är sjunde plats medan Sunne IK J18 är på fjärde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Åmåls SK med 6–5 efter förlängning .

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 7 december. Då möter Åmåls SK J18 Hammarö HC i Hammarö Ishall 15.30. Sunne IK J18 tar sig an Örebro Hockey Ungdom J18 hemma 12.30.

Åmåls SK J18–Sunne IK J18 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0)

U18 division 1 västra D herr, Åmåls Ishall

Första perioden: 1–0 (19.07) Jonathan Carlsson (David Koskela, Ivar Kahra).

Andra perioden: 2–0 (28.31) Alvin Eriksson (Valter Nyström), 2–1 (30.24) Milo Svensson (Arnas Gudirgis), 3–1 (31.01) Isak Kjellman, 3–2 (33.16) Oskar Blank.

Tredje perioden: 3–3 (46.06) Neo Olsson Gardsten (Elwin Persson).

Förlängning: 4–3 (60.39) David Koskela.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åmåls SK J18: 2-1-2

Sunne IK J18: 3-1-1

Nästa match:

Åmåls SK J18: Hammarö HC, borta, 7 december

Sunne IK J18: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, hemma, 7 december