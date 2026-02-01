Åmåls SK J18 tog hem segern mot Sunne IK J18 på hemmaplan

Åmåls SK J18-seger med 5–3 mot Sunne IK J18

Ville Johansson avgjorde för Åmåls SK J18

Andra raka segern för Åmåls SK J18

Åmåls SK J18 segrade mot Sunne IK J18 på hemmaplan i Åmåls Ishall i U18 division 1 västra D vår. 5–3 (2–0, 2–2, 1–1) slutade matchen på söndagen.

– En riktig krigar seger, kul för killarna, det är de värda, kommenterade Åmåls SK J18:s tränare Richard Pettersson.

Viking HC J18 nästa för Åmåls SK J18

Jack Johansson gjorde 1–0 till Åmåls SK J18 efter bara 26 sekunder efter pass från Ivar Kahra och Jonathan Carlsson. Laget gjorde 2–0 efter 17.39 när Elias Nylén fick träff efter förarbete av Jonathan Carlsson och Ivar Kahra.

Sunne IK J18 reducerade dock till 2–1 genom Liam Mikaelsson tidigt i andra perioden av perioden.

Åmåls SK J18 gjorde dock två snabba mål tidigt och gick från 2–1 till 4–1, målen av Elias Nylén och Ville Johansson.

Sunne IK J18 gjorde 4–2 genom Elwin Persson med 1.42 kvar att spela av perioden.

William Olsson Lindh såg till att Sunne IK J18 reducerade igen efter 40 sekunder i tredje perioden på pass av Liam Mikaelsson. Jack Johansson stod för målet när Åmåls SK J18 punkterade matchen med ett 5–3-mål med fyra sekunder kvar att spela efter förarbete från Elias Nylén. Det fastställde slutresultatet till 5–3.

Åmåls SK J18:s Ivar Kahra hade tre assists, Elias Nylén gjorde två mål och ett målgivande pass och Jack Johansson stod för två mål och ett assist.

När lagen senast möttes blev det seger för Åmåls SK J18 med 4–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Åmåls SK vunnit.

I nästa omgång har Åmåls SK J18 Viking HC J18 borta i Valhall, söndag 8 februari 14.00. Sunne IK J18 spelar hemma mot Hammarö HC söndag 22 februari 16.00.

Åmåls SK J18–Sunne IK J18 5–3 (2–0, 2–2, 1–1)

U18 division 1 västra D vår, Åmåls Ishall

Första perioden: 1–0 (0.26) Jack Johansson (Ivar Kahra, Jonathan Carlsson), 2–0 (17.39) Elias Nylén (Jonathan Carlsson, Ivar Kahra).

Andra perioden: 2–1 (23.18) Liam Mikaelsson (Elwin Persson), 3–1 (26.37) Elias Nylén (Ivar Kahra, Jack Johansson), 4–1 (26.46) Ville Johansson (Erik Olsson), 4–2 (38.18) Elwin Persson (Mille Ranström).

Tredje perioden: 4–3 (40.40) William Olsson Lindh (Liam Mikaelsson), 5–3 (59.56) Jack Johansson (Elias Nylén).

Nästa match:

Åmåls SK J18: Viking HC, borta, 8 februari 14.00

Sunne IK J18: Hammarö HC, hemma, 22 februari 16.00