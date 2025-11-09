Åmåls SK J18 föll mot Örebro Hockey Ungdom J18 med 4–5

Örebro Hockey Ungdom J18-seger med 5–4 mot Åmåls SK J18

Örebro Hockey Ungdom J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Viggo Holmqvist matchvinnare för Örebro Hockey Ungdom J18

Åmåls SK J18 förlorade bortamatchen mot Örebro Hockey Ungdom J18 i U18 division 1 västra D herr på söndagen. 5–4 (2–1, 2–2, 1–1) slutade matchen.

Örebro Hockey Ungdom J18–Åmåls SK J18 – mål för mål

Örebro Hockey Ungdom J18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Tor Tralla och Alvin Sjöberg innan Åmåls SK J18 svarade och gjorde 2–1 genom Alvin Fredriksson. Åmåls SK J18 kvitterade också till 2–2 genom Alvin Eriksson i andra perioden.

Efter 12.05 gjorde Örebro Hockey Ungdom J18 3–2 genom Sebastian Nicklasson.

Åmåls SK J18 kvitterade till 3–3 genom Alvin Fredriksson efter 14.52 av perioden.

Örebro Hockey Ungdom J18 gjorde 4–3 genom Hannes Hjulström efter 19.18. Åmåls SK J18 kvitterade till 4–4 genom Jonathan Carlsson i tredje perioden.

Örebro Hockey Ungdom J18 kunde dock avgöra till 5–4 efter 11.19 i tredje perioden genom Viggo Holmqvist.

Åmåls SK J18:s Alvin Fredriksson stod för tre poäng, varav två mål. Hannes Hjulström gjorde ett mål och totalt tre poäng för Örebro Hockey Ungdom J18.

Örebro Hockey Ungdom J18 har fyra segrar och en förlust och 22–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Åmåls SK J18 har två vinster och tre förluster och 18–26 i målskillnad. Förlusten var Åmåls SK J18:s andra uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann Örebro HUF:2/Örebro HK:2 med 5–4.

Nästa motstånd för Åmåls SK J18 är Arvika/Charlottenberg/Forshaga. Lagen möts torsdag 13 november 19.30 i Åmåls Ishall.

Örebro Hockey Ungdom J18–Åmåls SK J18 5–4 (2–1, 2–2, 1–1)

U18 division 1 västra D herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (2.46) Tor Tralla (Casper Nylund), 2–0 (11.57) Alvin Sjöberg (Hannes Hjulström, Melker Samuelsson), 2–1 (14.36) Alvin Fredriksson (Ville Johansson, Valter Nyström).

Andra perioden: 2–2 (28.35) Alvin Eriksson (Alvin Fredriksson), 3–2 (32.05) Sebastian Nicklasson, 3–3 (34.52) Alvin Fredriksson (Valter Nyström, Pontus Nilsson), 4–3 (39.18) Hannes Hjulström.

Tredje perioden: 4–4 (48.09) Jonathan Carlsson (Tim Herke), 5–4 (51.19) Viggo Holmqvist (Hannes Hjulström, Tore Hedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey Ungdom J18: 4-0-1

Åmåls SK J18: 2-0-3

Nästa match:

Åmåls SK J18: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, hemma, 13 november