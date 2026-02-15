Åmåls SK J18 avgjorde i tredje perioden – vann mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Seger för Åmåls SK J18 med 3–2 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Alvin Fredriksson matchvinnare för Åmåls SK J18

Andra raka nederlaget för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Åmåls SK J18 vann matchen hemma mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga i U18 division 1 västra D vår. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Åmåls SK J18 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (1–2, 1–0, 1–0).

– Kul med seger i sista hemma matchen för säsongen. Avgörandet kom sent så det var spännande hela matchen, kommenterade Åmåls SK J18:s tränare Richard Pettersson.

Alvin Fredriksson stod för Åmåls SK J18:s avgörande mål 16.38 in i tredje perioden.

Örebro Hockey Ungdom J18 nästa för Åmåls SK J18

Arvika/Charlottenberg/Forshaga startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Erik Lott Petersén och Viggo Tindefjord Norlander innan Åmåls SK J18 svarade och gjorde 2–1 genom Jonathan Carlsson.

Redan efter 3.02 i andra perioden kvitterade Åmåls SK J18 genom Elias Nylén med assist av Valter Nyström och Erik Olsson.

16.38 in i tredje perioden satte Alvin Fredriksson pucken på pass av Adam Fredriksson och David Koskela och avgjorde matchen. Fredriksson fullbordade därmed Åmåls SK J18:s vändning.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Åmåls SK J18 med 18–16 och Arvika/Charlottenberg/Forshaga med 22–20 i målskillnad.

För Åmåls SK J18 gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Arvika/Charlottenberg/Forshaga är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Åmåls SK vunnit.

I nästa match, söndag 22 februari möter Åmåls SK J18 Örebro Hockey Ungdom J18 borta i Trängens IP 16.00 medan Arvika/Charlottenberg/Forshaga spelar borta mot Grums IK 2 16.30.

Åmåls SK J18–Arvika/Charlottenberg/Forshaga 3–2 (1–2, 1–0, 1–0)

U18 division 1 västra D vår, Åmåls Ishall

Första perioden: 0–1 (2.59) Erik Lott Petersén (Wilton Martinsson), 0–2 (11.19) Viggo Tindefjord Norlander (Lucas Henriksson), 1–2 (19.06) Jonathan Carlsson (David Koskela).

Andra perioden: 2–2 (23.02) Elias Nylén (Valter Nyström, Erik Olsson).

Tredje perioden: 3–2 (56.38) Alvin Fredriksson (Adam Fredriksson, David Koskela).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åmåls SK J18: 3-1-1

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 3-0-2

Nästa match:

Åmåls SK J18: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, borta, 22 februari 16.00

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Grums IK:2, borta, 22 februari 16.30