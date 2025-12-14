Alvin Sjöberg tvåmålsskytt när Örebro HUF 1 vann mot Kumla Hockey J18

Örebro HUF 1 vann med 7–4 mot Kumla Hockey J18

Alvin Sjöberg tvåmålsskytt för Örebro HUF 1

Leo Eckerwall avgjorde för Örebro HUF 1

Det blev Örebro HUF 1 som vann matchen hemma mot Kumla Hockey J18 i U18 division 1 västra C herr på söndagen. 7–4 (1–0, 2–1, 4–3) slutade matchen.

Örebro HUF 1:s Alvin Sjöberg tvåmålsskytt

Johan Carper Rask gav Örebro HUF 1 ledningen efter 16.51 på passning från Sac Granqvist.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 3–1.

Örebro HUF 1 vann också tredje perioden 4–3 och ställningen efter tre perioder var 7–4.

Örebro HUF 1:s Leo Eckerwall stod för ett mål och tre assists och Sac Granqvist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagens första möte för säsongen vann Örebro HUF:1 med 2–1 efter straffläggning.

Örebro HUF 1–Kumla Hockey J18 7–4 (1–0, 2–1, 4–3)

U18 division 1 västra C herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (16.51) Johan Carper Rask (Sac Granqvist).

Andra perioden: 1–1 (34.32) Patrik Karlsson (Liam Borehed, Svante Dahlberg), 2–1 (36.45) Alvin Sjöberg (Leo Eckerwall, Emil Pihl), 3–1 (39.06) Kelton Adolfsson (Leo Eckerwall, Lowe Kling).

Tredje perioden: 3–2 (42.19) Svante Dahlberg (Alvin Rudin), 4–2 (44.27) Alvin Sjöberg (Leo Eckerwall), 4–3 (45.31) Vincent Hagström, 5–3 (48.12) Leo Eckerwall (Tor Tralla), 6–3 (49.13) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Henrik Persson), 6–4 (57.47) Milton Wikdahl Wikdahl (Patrik Karlsson), 7–4 (58.16) Sac Granqvist (Edwin Lööw).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro HUF 1: 3-0-2

Kumla Hockey J18: 3-0-2