Alvesta säkrade seger mot IF Lejonet U18

Alvesta vann med 5–2 mot IF Lejonet U18

Mio Gjörloff matchvinnare för Alvesta

Andra förlusten i följd för IF Lejonet U18

Alvesta tog hem segern på bortaplan mot IF Lejonet U18 i U18 division 1 syd C vår. 2–5 (0–2, 1–2, 1–1) slutade matchen på onsdagen.

IF Lejonet U18–Alvesta – mål för mål

Oscar Nilsgren gav Alvesta ledningen efter 15 minuter på passning från Melvin Andersson och Wilhelm Sundberg. Alvesta gjorde 0–2 efter 18.16 när Aron Persson hittade rätt efter förarbete av Måns Rothman och Mio Gjörloff.

Alvesta ökade ledningen till 0–3 genom Mio Gjörloff efter 10.24 i andra perioden.

IF Lejonet U18 reducerade dock till 1–3 genom Melker Lavin med 3.11 kvar att spela av perioden.

Efter 19.13 ökade Alvesta på till 1–4 genom Isak Torstensson.

5.50 in i tredje perioden slog Valter Vesa till framspelad av Viggo Magnusson och Melker Lavin och reducerade. Fler mål än så blev det inte för IF Lejonet U18. 17.41 in i perioden fick Matteo Andersson utdelning på pass av Isak Torstensson och Jesper Johansson och ökade ledningen.

IF Lejonet U18 har en vinst och fyra förluster och 11–26 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alvesta har tre vinster och två förluster och 21–15 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är IF Lejonet U18 sist i serien medan Alvesta är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Alvesta med 4–0.

Nästa motstånd för Alvesta är Kristianstad. Lagen möts söndag 1 mars 16.30 i Kristianstads Ishall.

IF Lejonet U18–Alvesta 2–5 (0–2, 1–2, 1–1)

U18 division 1 syd C vår, Landskrona Ishall B

Första perioden: 0–1 (15.50) Oscar Nilsgren (Melvin Andersson, Wilhelm Sundberg), 0–2 (18.16) Aron Persson (Måns Rothman, Mio Gjörloff).

Andra perioden: 0–3 (30.24) Mio Gjörloff (Jesper Johansson, Matteo Andersson), 1–3 (36.49) Melker Lavin (Mio Håkansson, Viggo Magnusson), 1–4 (39.13) Isak Torstensson (Elias Herbertsson).

Tredje perioden: 2–4 (45.50) Valter Vesa (Viggo Magnusson, Melker Lavin), 2–5 (57.41) Matteo Andersson (Isak Torstensson, Jesper Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Lejonet U18: 1-0-4

Alvesta: 3-1-1

Nästa match:

Alvesta: Kristianstads IK, borta, 1 mars 16.30