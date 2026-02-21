Alvesta klart för kval efter seger mot Mölndal Hockey U20

Seger för Alvesta med 5–2 mot Mölndal Hockey U20

Alvestas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oliver Sandahl matchvinnare för Alvesta

Alvesta har spelat bra i U20 juniorettan syd herr och är nu klart för kval. Det efter seger på lördagen, 5–2 (0–0, 2–1, 3–1), på hemmaplan mot Mölndal Hockey U20.

Segern var Alvestas fjärde på de senaste fem matcherna.

Alvesta–Mölndal Hockey U20 – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Alvesta startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Jesper Johansson och Hampus Harrysson innan Mölndal Hockey U20 svarade och gjorde 2–1 genom Hugo Berg.

Alvesta stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 2–1 till 5–1 på bara 4.09.

Wilton Hägglund reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Mölndal Hockey U20. Alvesta tog därmed en säker seger.

Resultaten i sista omgången betyder att Alvesta slutar på tredje plats i tabellen och Mölndal Hockey U20 på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Mölndal med 3–1.

Alvesta–Mölndal Hockey U20 5–2 (0–0, 2–1, 3–1)

U20 juniorettan syd herr, Virdavallens Ishall

Andra perioden: 1–0 (25.05) Jesper Johansson (Oscar Nilsgren, Hampus Ivarsson), 2–0 (30.07) Hampus Harrysson (Felix Green, Arvid Ottoson Knuuttila), 2–1 (37.11) Hugo Berg (William Wätteräng).

Tredje perioden: 3–1 (45.41) Oliver Sandahl (Vanni Olsson), 4–1 (48.19) Matteo Andersson (Vanni Olsson, Oliver Sandahl), 5–1 (49.50) Arvid Ottoson Knuuttila (Hampus Harrysson, Douglas Jonsson), 5–2 (58.47) Wilton Hägglund (Emanuel Rosello, Olof Edling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 4-1-0

Mölndal Hockey U20: 1-0-4