Alve Johansson matchhjälte när Timrå U20 vann mot Mora

Timrå U20 segrade – 1–0 mot Mora

Alve Johansson matchvinnare för Timrå U20

Andra raka förlusten för Mora

Det blev en knapp seger för Timrå U20 hemma mot Mora i U20 nationell norra. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom först i tredje perioden. Matchhjälte för Timrå U20 blev Alve Johansson som gjorde målet.

– Idag är det defensiv som vi är starkas i. Offensivt får vi tyvärr inte riktigt till idag men är då fruktansvärt skönt att gå segrande ur det hela i en jämn hockeymatch, kommenterade Timrå U20:s tränare Andreas Molinder.

Timrå U20 hade förlorat de senaste fyra mötena mot Mora inför dagens möte.

Med det tog hemmalaget Timrå U20 en skön revansch, eftersom Mora vann senaste mötet lagen emellan med hela 12–5.

Timrå U20–Mora – mål för mål

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Timrå U20 med 14–18 och Mora med 12–13 i målskillnad.

För Timrå U20 gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Mora är på andra plats.

Det här var fjärde mötet mellan Timrå U20 och Mora den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Mora vunnit.

Timrå U20 tar sig an Leksand i nästa match hemma lördag 31 januari 15.00. Mora möter samma dag 11.00 Brynäs borta.

Timrå U20–Mora 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, SCA Arena

Tredje perioden: 1–0 (53.45) Alve Johansson (Filip Sjölund, Wilmer Salzer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 2-0-3

Mora: 2-0-3

Nästa match:

Timrå U20: Leksand, hemma, 31 januari 15.00

Mora: Brynäs IF, borta, 31 januari 11.00