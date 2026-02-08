Älta IF vann toppmötet mot Hammarby IF U18 med 7–6

Älta IF vann med 7–6 mot Hammarby IF U18

Älta IF:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Emil Därth avgjorde för Älta IF

Det var toppmöte i U18 division 1 östra A fortsättningsserie under söndagen när Hammarby IF U18 tog emot tredjeplacerade Älta IF. Älta IF vann matchen med 7–6 (0–2, 1–4, 6–0).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Hammarby IF U18 är i fortsatt serieledning och Älta IF på tredje plats.

Emil Därth blev matchhjälte med sitt avgörande 7–6-mål med bara 16 sekunder kvar av slutperioden.

Hammarby IF U18 såg ut att gå mot en säker säger efter 6–1-ledning inför tredje perioden. Men Älta IF ville annat och lyckades med en närmast osannolik seger med 7–6.

Segern var Älta IF:s sjunde på de senaste nio matcherna.

Åker/Strängnäs HC nästa för Älta IF

Pontus Elfström gjorde 1–0 till Hammarby IF U18 efter 18.59 efter pass från Alexander Nylander och Lucas Mcgregor. 2–0 kom efter 19.09 när Anton Tonkel fick träff på passning från Victor Soler Engvall.

Hammarby IF U18 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 4.52 genom Lucas Mcgregor och gick upp till 4–0 innan Älta IF svarade.

Innan perioden var över hade Hammarby IF U18 ryckt åt sig ledningen med 6–1.

I tredje perioden stod dock Älta IF för en mäktig vändning. Laget gjorde hela sex mål i följd och gick från underläge 6–1 till ledning med 6–7. 6–6-målet kom med bara 01.08 kvar att spela. Och med 16 kvar kom också 6–7.

Älta IF:s Vilgot Erlandsson hade fyra assists och Emil Därth stod för tre poäng, varav två mål.

Älta IF var åtta i tabellen för 16 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen senast möttes vann Hammarby med 5–2.

I nästa omgång har Hammarby IF U18 FOC Farsta IF borta i Farsta Ishall, fredag 13 februari 20.00. Älta IF spelar hemma mot Åker/Strängnäs HC tisdag 10 februari 20.00.

Hammarby IF U18–Älta IF 6–7 (2–0, 4–1, 0–6)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Kärrtorps IP

Första perioden: 1–0 (18.59) Pontus Elfström (Alexander Nylander, Lucas Mcgregor), 2–0 (19.09) Anton Tonkel (Victor Soler Engvall).

Andra perioden: 3–0 (24.52) Lucas Mcgregor (Ludvig Gustavsson), 4–0 (25.28) Love Erkendal, 4–1 (29.27) Jacob Svahn (Vilgot Erlandsson), 5–1 (35.19) Oskar Benchea (Anton Tonkel), 6–1 (38.58) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Adam Östensson, Love Erkendal).

Tredje perioden: 6–2 (40.49) Alfred Friedman (Jacob Svahn), 6–3 (51.17) Emil Därth (Liam Gripenberg), 6–4 (56.20) Elliot Danielsen (Olof Skaar), 6–5 (58.41) Alfred Friedman (Vilgot Erlandsson, Emil Därth), 6–6 (58.52) Liam Gripenberg (Vilgot Erlandsson), 6–7 (59.44) Emil Därth (Vilgot Erlandsson, Ludvig Fritzell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby IF U18: 4-0-1

Älta IF: 3-0-2

Nästa match:

Hammarby IF U18: FOC Farsta IF, borta, 13 februari 20.00

Älta IF: Åker/Strängnäs HC, hemma, 10 februari 20.00