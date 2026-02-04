Älta IF tog hem segern mot IFK Tumba IK 2 på hemmaplan

Älta IF vann med 7–3 mot IFK Tumba IK 2

Älta IF:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alfred Friedman matchvinnare för Älta IF

Älta IF vann matchen på hemmaplan mot IFK Tumba IK 2 i U18 division 1 östra A fortsättningsserie på onsdagen. 7–3 (0–0, 3–2, 4–1) slutade matchen.

Segern var Älta IF:s sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

IFK Tumba IK 2 nästa för Älta IF

Den första perioden slutade 0–0.

Älta IF dominerade i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–2.

Älta IF hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.52 genom Alfred Friedman och gick upp till 6–2 innan IFK Tumba IK 2 svarade.

Slutresultatet blev 7–3 i Älta IF:s favör.

Älta IF:s Vilgot Erlandsson stod för två mål och två assists, Emil Därth hade fyra assists, Alfred Friedman gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål och Jacob Svahn gjorde ett mål och tre målgivande passningar.

Älta IF stannar därmed på tredje plats och IFK Tumba IK 2 på fjärde plats i tabellen. Ett fint lyft för Älta IF som låg på åttonde plats så sent som den 23 januari.

I nästa match möts lagen igen i Ishuset, fredag 6 februari 19.30.

Älta IF–IFK Tumba IK 2 7–3 (0–0, 3–2, 4–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ältahallen

Andra perioden: 1–0 (21.02) Vilgot Erlandsson (Emil Därth, Jacob Svahn), 1–1 (24.50) Joel Åhgren (Liam Kärvinge, Simon Lind), 2–1 (33.05) Liam Gripenberg (Alfred Friedman, Vilgot Erlandsson), 3–1 (36.38) Alfred Friedman (Jacob Svahn, Emil Därth), 3–2 (39.10) Viktor Ollila (Liam Westergren).

Tredje perioden: 4–2 (40.52) Alfred Friedman (Vilgot Erlandsson, Emil Därth), 5–2 (46.11) Jacob Svahn (Alfred Friedman, Emil Därth), 6–2 (50.49) Vilgot Erlandsson (Jacob Svahn, Liam Gripenberg), 6–3 (58.21) Viktor Ollila (Liam Westergren), 7–3 (58.42) Victor Svantesson Löfvenmark (Elliot Danielsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Älta IF: 4-0-1

IFK Tumba IK 2: 3-0-2

Nästa match:

Älta IF: IFK Tumba IK 2, borta, 6 februari 19.30

IFK Tumba IK 2: Älta IF, hemma, 6 februari 19.30