Almtunas segerrad mot Nyköping intakt

Almtuna vann med 3–2 mot Nyköping

Almtunas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Sebastian Ljus matchvinnare för Almtuna

Elva raka segrar hade Almtuna mot just Nyköping i U20 region öst herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Almtuna på nytt – den här gången med 3–2 (0–1, 2–0, 1–1) borta i Stora Hallen.

Almtunas huvudtränare Johan Ek Johansson:

– Väldigt nöjd över hur vi tar oss an matchen idag. Stark insats över 60 minuter och skönt att avsluta serien med en seger!

Segern var Almtunas åttonde på de senaste tio matcherna.

Nyköping–Almtuna – mål för mål

Nyköping tog ledningen efter åtta minuters spel genom Albin Andersson framspelad av Noah Kolsbo och Helmer Dalin.

Efter 7.05 i andra perioden nätade Viktor Dahlberg på straff och kvitterade för Almtuna.

Daniel Meyer gjorde dessutom 1–2 efter 9.22 framspelad av Sebastian Ljus och Anton Persson.

13.55 in i tredje perioden slog Sebastian Ljus till och ökade ledningen.

16.14 in i perioden fick Arvid Nilsson utdelning på pass av Luiz Liljeblad och Noah Kolsbo och reducerade. Men mer än så orkade Nyköping inte med.

Det här var Nyköpings femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Almtunas fjärde uddamålsseger.

Resultaten i sista omgången betyder att Nyköping slutar på femte plats i tabellen och Almtuna på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Almtuna IS med 5–4.

Nyköping–Almtuna 2–3 (1–0, 0–2, 1–1)

U20 region öst herr, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (8.05) Albin Andersson (Noah Kolsbo, Helmer Dalin).

Andra perioden: 1–1 (27.05) Viktor Dahlberg, 1–2 (29.22) Daniel Meyer (Sebastian Ljus, Anton Persson).

Tredje perioden: 1–3 (53.55) Sebastian Ljus, 2–3 (56.14) Arvid Nilsson (Luiz Liljeblad, Noah Kolsbo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-1-2

Almtuna: 3-0-2