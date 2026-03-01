Almtuna avgjorde i förlängningen mot Timrå IK U18

Seger för Almtuna med 2–1 efter förlängning

Jack Wernerson matchvinnare för Almtuna

Andra raka segern för Almtuna

Matchen i U18 Nationell norra mellan hemmalaget Almtuna och gästande Timrå IK U18 var oavgjord vid full tid, 1–1. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Jack Wernerson gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Almtuna.

Almtuna–Timrå IK U18 – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

8.41 in i andra perioden gjorde Almtuna 1–0. Målskytt var Issy Norstedt. Efter 9.28 i andra perioden slog Isac Eriksson till framspelad av Elton Sandman och Linus Wallin och kvitterade för Timrå IK U18.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I förlängningen tog det 3.48 innan Almtuna avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Jack Wernerson, på pass av Adrian Ersoy och Elias Berger.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Almtuna med 8–9 och Timrå IK U18 med 17–17 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Almtuna på åttonde plats och Timrå IK U18 på elfte plats. Ett tapp för Almtuna som låg på fjärde plats så sent som den 30 januari.

Säsongens första möte lagen emellan vann Almtuna med 4–1.

Almtuna tar sig an Mora i nästa match hemma lördag 7 mars 15.15. Timrå IK U18 möter Björklöven U18 hemma onsdag 4 mars 19.00.

Almtuna–Timrå IK U18 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 Nationell norra, Upplandsbilforum Arena

Andra perioden: 1–0 (28.41) Issy Norstedt, 1–1 (29.28) Isac Eriksson (Elton Sandman, Linus Wallin).

Förlängning: 2–1 (63.48) Jack Wernerson (Adrian Ersoy, Elias Berger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

Timrå IK U18: 2-2-1

Nästa match:

Almtuna: Mora IK, hemma, 7 mars 15.15

Timrå IK U18: IF Björklöven, hemma, 4 mars 19.00