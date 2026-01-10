Almtuna vann toppmötet borta mot Flemingsberg

Almtuna-seger med 4–3 efter förlängning

Almtunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Theodor Falkenhäll gjorde tre mål för Almtuna

Två topplag möttes i U20 region öst fortsättning herr under lördagen när Flemingsberg tog emot tredjeplacerade Almtuna. Almtuna vann matchen med 4–3 (0–0, 3–2, 0–1, 1–0) efter förlängning.

Almtunas huvudtränare Johan Ek Johansson tyckte så här om matchen:

– Tuff och tajt match. Lite bittert att tappa ledningen med 22 sekunder kvar, men vi tar med oss två poäng mot ett starkt Flemingsberg.

Segermålet för Almtuna stod Theodor Falkenhäll för 1.44 in i förlängningen.

Efter sex segrar i rad för Flemingsberg tog det stopp. Almtuna tog i stället fjärde segern i rad.

Theodor Falkenhäll tremålsskytt för Almtuna

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Almtuna spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 2–3.

Flemingsberg kvitterade till 3–3 med 22 sekunder kvar att spela återigen genom Jacob Heimer efter förarbete av Erik Diberius.

I förlängningen tog det 1.44 innan Almtuna avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Theodor Falkenhäll, framspelad av Sebastian Ljus och Daniel Meyer.

Theodor Falkenhäll gjorde tre mål för Almtuna. Jacob Heimer stod för tre poäng, varav två mål för Flemingsberg.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Flemingsberg med 19–15 och Almtuna med 18–12 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Flemingsberg nu fortfarande leder serien, på samma poäng som Huddinge. Almtuna är på tredje plats. Ett fint lyft för Almtuna som låg på sjunde plats så sent som den 14 december.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 12 januari. Då möter Flemingsberg Huddinge i Visättra Ishall 19.40. Almtuna tar sig an IK Göta hemma 19.45.

Flemingsberg–Almtuna 3–4 (0–0, 2–3, 1–0, 0–1)

U20 region öst fortsättning herr, Visättra Ishall

Andra perioden: 1–0 (26.22) Jacob Heimer (Benjamin Törngren, Axel Ridderström), 2–0 (30.13) Benjamin Törngren (William Magnusson, Jacob Heimer), 2–1 (31.16) Theodor Falkenhäll (Jonas Andreasson, Gustav Leijon), 2–2 (34.46) Sebastian Ljus (Jonathan Edin, Malte Ahlinder), 2–3 (39.09) Theodor Falkenhäll (Gustav Leijon).

Tredje perioden: 3–3 (59.38) Jacob Heimer (Erik Diberius).

Förlängning: 3–4 (61.44) Theodor Falkenhäll (Sebastian Ljus, Daniel Meyer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 4-1-0

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

Flemingsberg: Huddinge IK, hemma, 12 januari 19.40

Almtuna: IK Göta, hemma, 12 januari 19.45