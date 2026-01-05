Almtuna vann på hemmaplan mot Nacka

Almtuna vann med 4–1 mot Nacka

Gustav Leijon avgjorde för Almtuna

Tredje raka segern för Almtuna

Almtuna tog hem de tre poängen efter seger på hemmaplan mot Nacka i U20 region öst fortsättning herr. 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) slutade matchen på måndagen.

Flemingsberg nästa för Almtuna

Almtuna startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.48 slog Max Gustafsson till framspelad av Jonathan Edin och Sebastian Brunnberg.

Efter 16.34 kvitterade Nacka när Fabian Alm hittade rätt assisterad av Emil Eneqvist och Hugo Mikaelsson.

Efter 7.10 i andra perioden nätade Gustav Leijon på pass av Sebastian Ljus och Theodor Falkenhäll och gav Almtuna ledningen.

6.27 in i tredje perioden satte Sebastian Ljus pucken framspelad av Gustav Leijon och Isac Sandin och ökade ledningen.

Jonas Andreasson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.44 kvar att spela efter förarbete av Alvar Göthberg och Noah Erevik.

Almtuna har tre segrar och två förluster och 15–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nacka har två vinster och tre förluster och 13–13 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 10 januari. Då möter Almtuna Flemingsberg i Visättra Ishall 15.40. Nacka tar sig an Sollentuna hemma 13.30.

Almtuna–Nacka 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

U20 region öst fortsättning herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (1.48) Max Gustafsson (Jonathan Edin, Sebastian Brunnberg), 1–1 (16.34) Fabian Alm (Emil Eneqvist, Hugo Mikaelsson).

Andra perioden: 2–1 (27.10) Gustav Leijon (Sebastian Ljus, Theodor Falkenhäll).

Tredje perioden: 3–1 (46.27) Sebastian Ljus (Gustav Leijon, Isac Sandin), 4–1 (58.16) Jonas Andreasson (Alvar Göthberg, Noah Erevik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

Nacka: 2-1-2

Nästa match:

Almtuna: Flemingsbergs IK, borta, 10 januari 15.40

Nacka: Sollentuna HC, hemma, 10 januari 13.30