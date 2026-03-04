Almtuna vann – kvitterade serien mot Sollentuna

Almtuna-seger med 4–3 efter straffar

Sebastian Ljus med två mål för Almtuna

Almtuna nu tredje, Sollentuna på andra plats

Almtuna vann hemma mot Sollentuna med 4–3 (2–1, 0–0, 1–2, 0–0, 1–0) efter straffar i playoff till kval till U20 nationell östra herr och utjämnade därmed till 1-1 i matchserien.

Sebastian Ljus tvåmålsskytt för Almtuna

Almtuna tog ledningen i första perioden genom Leo Edin.

Sollentuna kvitterade till 1–1 genom Victor Logren med 1.54 kvar att spela.

Efter 19.27 i matchen gjorde Almtuna 2–1 genom Sebastian Ljus.

Andra perioden blev mållös.

Sollentuna kvitterade till 2–2 genom Erik Wiberg i tredje perioden.

Almtuna tog ledningen på nytt genom Isac Sandin efter 10.15 i tredje perioden.

Sollentuna gjorde 3–3 genom Victor Logren efter 11.28 av perioden.

Almtunas Sebastian Ljus satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Sollentunas Erik Wiberg stod för tre poäng, varav ett mål och Tim Landis hade tre assists.

Lagen möts igen på lördag 17.00.

Almtuna–Sollentuna 4–3 (2–1, 0–0, 1–2, 0–0, 1–0)

Playoff till kval till U20 nationell östra herr

Första perioden: 1–0 (12.00) Leo Edin (Theodor Falkenhäll, Filip Wennman), 1–1 (18.06) Victor Logren (Tim Landis, Erik Wiberg), 2–1 (19.27) Sebastian Ljus.

Tredje perioden: 2–2 (49.43) Erik Wiberg (Tim Landis), 3–2 (50.15) Isac Sandin (Léon Cicek, Viktor Dahlberg), 3–3 (51.28) Victor Logren (Tim Landis, Erik Wiberg).

Straffar: 4–3 (65.00) Sebastian Ljus.

Nästa match:

7 mars, 17.00, Sollentuna–Almtuna