Almtuna vann – Jack Wernerson matchvinnare
Följ HockeySverige på
Google news
- Almtuna vann med 4–1 mot Nacka
- Jack Wernerson gjorde två mål för Almtuna
- Andra raka nederlaget för Nacka
Almtuna besegrade Nacka på hemmaplan i söndagens match i U18 regional öst herr. 4–1 (3–0, 1–0, 0–1) slutade matchen.
Jack Wernerson gjorde två mål för Almtuna
Almtuna stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.32 tidigt i perioden. Efter 1.52 i andra perioden nätade Jack Wernerson återigen på pass av Adrian Ersoy och gjorde 4–0. 7.21 in i tredje perioden slog Noel Dourrouj till och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Nacka.
Almtuna har tre segrar och två förluster och 13–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nacka har två vinster och tre förluster och 14–14 i målskillnad.
Almtuna tar sig an Brinken i nästa match borta torsdag 16 oktober 19.30. Nacka möter samma dag 19.00 Djurgården hemma.
Almtuna–Nacka 4–1 (3–0, 1–0, 0–1)
U18 regional öst herr, Gränbyhallen
Första perioden: 1–0 (1.10) William Pecirep (Neo Björklund, Elias Andersson), 2–0 (3.21) Jack Wernerson (Fabian Hägerström), 3–0 (9.42) Martin Kristoffer Moestue Lindseth (Melker Halvarsson, Elias Andersson).
Andra perioden: 4–0 (21.52) Jack Wernerson (Adrian Ersoy).
Tredje perioden: 4–1 (47.21) Noel Dourrouj.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Almtuna: 3-1-1
Nacka: 2-0-3
Nästa match:
Almtuna: Brinkens IF, borta, 16 oktober
Nacka: Djurgårdens IF, hemma, 16 oktober
Den här artikeln handlar om: