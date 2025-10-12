Almtuna vann – Jack Wernerson matchvinnare

Almtuna vann med 4–1 mot Nacka

Jack Wernerson gjorde två mål för Almtuna

Andra raka nederlaget för Nacka

Almtuna besegrade Nacka på hemmaplan i söndagens match i U18 regional öst herr. 4–1 (3–0, 1–0, 0–1) slutade matchen.

Almtuna stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.32 tidigt i perioden. Efter 1.52 i andra perioden nätade Jack Wernerson återigen på pass av Adrian Ersoy och gjorde 4–0. 7.21 in i tredje perioden slog Noel Dourrouj till och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Nacka.

Almtuna har tre segrar och två förluster och 13–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nacka har två vinster och tre förluster och 14–14 i målskillnad.

Almtuna tar sig an Brinken i nästa match borta torsdag 16 oktober 19.30. Nacka möter samma dag 19.00 Djurgården hemma.

Almtuna–Nacka 4–1 (3–0, 1–0, 0–1)

U18 regional öst herr, Gränbyhallen

Första perioden: 1–0 (1.10) William Pecirep (Neo Björklund, Elias Andersson), 2–0 (3.21) Jack Wernerson (Fabian Hägerström), 3–0 (9.42) Martin Kristoffer Moestue Lindseth (Melker Halvarsson, Elias Andersson).

Andra perioden: 4–0 (21.52) Jack Wernerson (Adrian Ersoy).

Tredje perioden: 4–1 (47.21) Noel Dourrouj.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-1-1

Nacka: 2-0-3

Nästa match:

Almtuna: Brinkens IF, borta, 16 oktober

Nacka: Djurgårdens IF, hemma, 16 oktober