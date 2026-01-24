Almtuna vann efter avgörande i tredje perioden mot Mora

Almtuna vann med 3–1 mot Mora

Carl Holmer avgjorde för Almtuna

Tredje raka segern för Almtuna

Det blev seger för Almtuna borta mot Mora i U18 Nationell norra herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Almtuna drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–3 (1–1, 0–0, 0–2).

Leksand nästa för Almtuna

Mora startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.17 slog Anton Jansson till assisterad av Melker Engvall och Neo Bolinder. Efter 14.43 kvitterade Almtuna när Edwin Storm fick träff med assist av Robin Wallmark Holmström och Martin Kristoffer Moestue Lindseth.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

12.38 in i tredje perioden slog Carl Holmer till på pass av Adrian Ersoy och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 37 sekunder kvar att spela genom Jack Wernerson på pass av Adrian Ersoy. Wernerson fullbordade därmed Almtunas vändning.

Mora har två vinster och tre förluster och 20–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Almtuna har tre vinster och två förluster och 16–11 i målskillnad.

Den 7 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Upplandsbilforum Arena.

I nästa match, söndag 25 januari möter Mora Brynäs borta i Monitor ERP Arena 12.00 medan Almtuna spelar borta mot Leksand 14.00.

Mora–Almtuna 1–3 (1–1, 0–0, 0–2)

U18 Nationell norra herr, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (3.17) Anton Jansson (Melker Engvall, Neo Bolinder), 1–1 (14.43) Edwin Storm (Robin Wallmark Holmström, Martin Kristoffer Moestue Lindseth).

Tredje perioden: 1–2 (52.38) Carl Holmer (Adrian Ersoy), 1–3 (59.23) Jack Wernerson (Adrian Ersoy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-2-1

Almtuna: 3-0-2

Nästa match:

Mora: Brynäs IF, borta, 25 januari 12.00

Almtuna: Leksands IF, borta, 25 januari 14.00