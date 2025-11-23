Almtuna vann borta mot Huddinge IK

Almtuna segrade – 4–1 mot Huddinge IK

William Pecirep matchvinnare för Almtuna

Tredje raka segern för Almtuna

Almtuna vann matchen borta mot Huddinge IK i U18 regional öst topp 6 herr på söndagen. 1–4 (0–0, 1–2, 0–2) slutade matchen.

SSK U18 nästa för Almtuna

Första perioden blev mållös.

Almtuna gjorde 0–1 genom Neo Björklund efter 2.06 i andra perioden.

Huddinge IK kvitterade till 1–1 genom Lukas Hammargren med 4.14 kvar att spela av perioden.

Efter 19.32 gjorde Almtuna 1–2 genom William Pecirep.

7.22 in i tredje perioden nätade Almtunas Filip Hjorth på pass av Carl Holmer och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 22 sekunder kvar att spela genom Oliver Wiita.

Huddinge IK har fem förluster och 8–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Almtuna har tre vinster och två förluster och 20–15 i målskillnad.

Huddinge IK har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Almtuna har tio poäng.

Säsongens första möte lagen emellan vann Almtuna IS med 5–3.

Huddinge IK tar sig an AIK i nästa match borta söndag 30 november 16.00. Almtuna möter samma dag 15.30 SSK U18 borta.

Huddinge IK–Almtuna 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)

U18 regional öst topp 6 herr, Björkängshallen

Andra perioden: 0–1 (22.06) Neo Björklund, 1–1 (35.46) Lukas Hammargren (Salim Ismailov, Emil Forslund), 1–2 (39.32) William Pecirep (Elias Andersson, Emil Tossavainen).

Tredje perioden: 1–3 (47.22) Filip Hjorth (Carl Holmer), 1–4 (59.38) Oliver Wiita.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 0-0-5

Almtuna: 3-1-1

Nästa match:

Huddinge IK: AIK, borta, 30 november

Almtuna: Södertälje SK, borta, 30 november