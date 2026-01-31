Almtuna segrade i toppmötet – Jonas Andreasson hjälte

Seger för Almtuna med 3–0 mot Tyresö Hanviken J20

Almtunas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Jonas Andreasson matchvinnare för Almtuna

Tyresö Hanviken J20 tog emot Almtuna i lördagens toppmöte i U20 region öst fortsättning herr. Och det slutade med seger för bortalaget Almtuna, som besegrade Tyresö Hanviken J20 med 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

Med det tog bortalaget Almtuna en skön revansch, eftersom Tyresö Hanviken J20 vann senaste mötet lagen emellan med hela 7–1.

Segern var Almtunas åttonde på de senaste nio matcherna.

Sollentuna nästa för Almtuna

Den första perioden slutade mållös.

16.58 in i andra perioden gjorde Almtuna 1–0 genom Jonas Andreasson efter pass från Sebastian Ljus och Isac Sandin.

5.45 in i tredje perioden fick Leo Edin utdelning framspelad av Elias Ydehed och Alvar Göthberg och ökade ledningen. Till slut kom också 0–3 genom Viktor Dahlberg efter förarbete från Gustav Leijon och Oliver Magnusson efter 13.53.

Det här var fjärde mötet mellan Tyresö Hanviken J20 och Almtuna den här säsongen. Almtuna IS vann de två första mötena. Tyresö Hanviken Hockey vann senast lagen möttes.

Tyresö Hanviken J20 tar sig an IFK Täby HC i nästa match borta måndag 2 februari 20.10. Almtuna möter samma dag 19.45 Sollentuna hemma.

Tyresö Hanviken J20–Almtuna 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)

U20 region öst fortsättning herr, Tyresö Ishall

Andra perioden: 0–1 (36.58) Jonas Andreasson (Sebastian Ljus, Isac Sandin).

Tredje perioden: 0–2 (45.45) Leo Edin (Elias Ydehed, Alvar Göthberg), 0–3 (53.53) Viktor Dahlberg (Gustav Leijon, Oliver Magnusson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 3-0-2

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: IFK Täby HC, borta, 2 februari 20.10

Almtuna: Sollentuna HC, hemma, 2 februari 19.45