Almtuna klart för kval

Seger för Tyresö Hanviken Hockey med 3–2 efter straffar

Millian Virkkunen matchvinnare för Tyresö Hanviken Hockey

Andra raka segern för Tyresö Hanviken Hockey

Almtuna har haft en bra säsong i U18 regional öst herr och är nu klart för kval. Det trots förlust, 2–3 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 0–1) efter straffar, på bortaplan mot Tyresö Hanviken Hockey på söndagen.

Tyresö Hanviken Hockey–Almtuna – mål för mål

Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen efter sex minuter genom Ludvig Sääf framspelad av Millian Virkkunen. Efter 19.26 i andra perioden slog William Pecirep till framspelad av Elias Andersson och Martin Kristoffer Moestue Lindseth och kvitterade för Almtuna. Efter 13.11 i tredje perioden gjorde Tyresö Hanviken Hockey 2–1 genom Emil Perving.

Almtuna kvitterade till 2–2 genom Melker Halvarsson med 43 sekunder kvar av perioden. I straffläggningen var det Tyresö Hanviken Hockey som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Millian Virkkunen för.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Tyresö Hanviken Hockey med 13–24 och Almtuna med 16–15 i målskillnad. Det här var Tyresö Hanviken Hockeys andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Almtunas femte uddamålsförlust.

U18 regional öst herr är nu färdigspelad. Tyresö Hanviken Hockey slutar på tolfte plats och Almtuna på sjätte plats. Almtuna var tvåa i tabellen för 25 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Tyresö Hanviken Hockey–Almtuna 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 regional öst herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (6.35) Ludvig Sääf (Millian Virkkunen).

Andra perioden: 1–1 (39.26) William Pecirep (Elias Andersson, Martin Kristoffer Moestue Lindseth).

Tredje perioden: 2–1 (53.11) Emil Perving (Jonathan Thyselius, Vilmer Smedmark), 2–2 (59.17) Melker Halvarsson (William Pecirep).

Straffar: 3–2 (65.00) Millian Virkkunen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken Hockey: 2-0-3

Almtuna: 2-1-2