Almtuna fortsätter vinna – 5–3 mot Leksand

Seger för Almtuna med 5–3 mot Leksand

Almtunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Issy Norstedt avgjorde för Almtuna

Leksand och Almtuna möttes på söndagen i Tegera Arena. Almtuna hade tre vinster i rad i U18 Nationell norra herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 3–5 (1–2, 1–1, 1–2).

Leksand–Almtuna – mål för mål

Almtuna tog ledningen i början av första perioden genom Jack Wernerson.

Leksand kvitterade till 1–1 genom Noel Nord tidigt i matchen.

Almtuna tog ledningen på nytt genom Douglas Jönsson efter 19.25.

Efter 1.36 i andra perioden slog Elias Vesterlund till framspelad av Douglas Jönsson och Carl Holmer och gjorde 1–3. Leksands Hugo Altörn gjorde 2–3 efter 8.32 framspelad av Loui Karlsson och Jacob Tjernqvist.

Almtuna gjorde 2–4 genom Issy Norstedt efter 11.35 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Leksand reducerade dock på nytt till 3–4 genom Albin Kihlman med 4.53 kvar att spela av perioden.

Almtuna kunde dock avgöra till 3–5 med 2.14 kvar av matchen genom Emil Tossavainen.

Det här betyder att Leksand nu ligger på sjunde plats i tabellen och Almtuna är på fjärde plats. Så sent som den 16 januari låg Almtuna på tionde plats i tabellen.

Lagen möts igen 8 mars i Gränbyhallen.

På lördag 31 januari 16.00 spelar Leksand borta mot Timrå IK U18 och Almtuna borta mot Skellefteå AIK U18.

Leksand–Almtuna 3–5 (1–2, 1–1, 1–2)

U18 Nationell norra herr, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (2.47) Jack Wernerson (Martin Kristoffer Moestue Lindseth, Emil Tossavainen), 1–1 (3.58) Noel Nord (Alwin Jarl, Max-Herman Sandqvist), 1–2 (19.25) Douglas Jönsson (Carl Holmer, Adrian Ersoy).

Andra perioden: 1–3 (21.36) Elias Vesterlund (Douglas Jönsson, Carl Holmer), 2–3 (28.32) Hugo Altörn (Loui Karlsson, Jacob Tjernqvist).

Tredje perioden: 2–4 (51.35) Issy Norstedt (Robin Wallmark Holmström), 3–4 (55.07) Albin Kihlman (Leo Gürler, Eliaz Sjökvist), 3–5 (57.46) Emil Tossavainen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-0-2

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

Leksand: Timrå IK, borta, 31 januari 16.00

Almtuna: Skellefteå AIK, borta, 31 januari 16.00