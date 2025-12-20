Almtuna fortsätter segersviten mot Nyköping

Almtuna segrade – 4–1 mot Nyköping

Leo Edin tvåmålsskytt för Almtuna

Andra raka segern för Almtuna

Nyköping har varit lite av ett drömmotstånd för Almtuna. På lördagen tog Almtuna ännu en seger hemma mot Nyköping. Matchen i U20 region öst fortsättning herr slutade 4–1 (0–0, 2–1, 2–0). Det var Almtunas 13:e raka seger mot just Nyköping.

Leo Edin gjorde två mål för Almtuna

Den första perioden slutade mållös.

Almtuna gjorde 1–0 genom William Pecirep efter 4.08 i andra perioden.

Nyköping kvitterade till 1–1 genom Albin Andersson efter 10.51 av perioden.

Almtuna tog ledningen på nytt genom Leo Edin efter 12.21.

7.28 in i tredje perioden satte Leo Edin pucken återigen på pass av Isac Sandin och ökade ledningen. Målet var Leo Edins femte i U20 region öst fortsättning herr.

Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.08 kvar att spela genom Sebastian Ljus.

Leo Edin gjorde två mål för Almtuna och ett målgivande pass.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Almtuna med 3–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Almtuna IS vunnit.

Almtuna möter Nacka i nästa match hemma måndag 5 januari 19.45. Nyköping möter samma dag IFK Täby HC hemma.

Almtuna–Nyköping 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

U20 region öst fortsättning herr, Upplandsbilforum Arena

Andra perioden: 1–0 (24.08) William Pecirep (Leo Edin, Anton Persson), 1–1 (30.51) Albin Andersson (Elliot Olofsson, Jonathan Özdemir), 2–1 (32.21) Leo Edin (Léon Cicek, Elias Ydehed).

Tredje perioden: 3–1 (47.28) Leo Edin (Isac Sandin), 4–1 (58.52) Sebastian Ljus.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

Nyköping: 2-1-2

Nästa match:

Almtuna: Nacka HK, hemma, 5 januari 19.45

Nyköping: IFK Täby HC, hemma, 5 januari 19.45