Almtuna besegrade Enköping med 5–1

Almtuna-seger med 5–1 mot Enköping

Viktor Dahlberg avgjorde för Almtuna

Andra raka segern för Almtuna

Almtuna besegrade Enköping på bortaplan i lördagens möte i U20 region öst herr. 1–5 (0–1, 0–2, 1–2) slutade matchen.

Sollentuna nästa för Almtuna

Almtuna tog ledningen efter 13.57 genom Léon Cicek framspelad av Malte Ahlinder och Leo Edin. Även i andra perioden var Almtuna starkast och gick från 0–1 till 0–3 genom mål av Viktor Dahlberg och Elias Ydehed. Almtuna gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 0–3 till 0–5, målen av Daniel Meyer och Leo Edin och punkterade matchen.

Christoffer Siemerling reducerade förvisso, men närmare än 1–5 kom inte Enköping. Almtuna tog därmed en stabil seger.

För Enköping gör resultatet att laget nu ligger på tionde och sista plats i tabellen medan Almtuna är på fjärde plats.

Den 8 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Upplandsbilforum Arena.

Måndag 6 oktober spelar Enköping borta mot Tyresö Hanviken J20 19.40 och Almtuna mot Sollentuna hemma 19.00 i Upplandsbilforum Arena.

Enköping–Almtuna 1–5 (0–1, 0–2, 1–2)

U20 region öst herr, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (13.57) Léon Cicek (Malte Ahlinder, Leo Edin).

Andra perioden: 0–2 (28.12) Viktor Dahlberg (Malte Ahlinder, Isac Sandin), 0–3 (35.05) Elias Ydehed (Isac Sandin).

Tredje perioden: 0–4 (45.32) Daniel Meyer (Karl Pettersson, Jonas Andreasson), 0–5 (49.58) Leo Edin (Alvar Göthberg, Léon Cicek), 1–5 (52.03) Christoffer Siemerling (Alexander Malm, Hugo Hedenfalk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 0-1-4

Almtuna: 3-0-2

Nästa match:

Enköping: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 6 oktober

Almtuna: Sollentuna HC, hemma, 6 oktober