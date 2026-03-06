Almtuna avgjorde i sista perioden och vann mot Modo Hockey

Almtuna vann med 2–1 mot Modo Hockey

Almtunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mikkel Øby Olsen matchvinnare för Almtuna

Almtuna vann hemma mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Almtuna avgjorde i sista perioden.

Mikkel Øby Olsen slog till 17.46 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Segern var Almtunas fjärde på de senaste fem matcherna.

Almtuna–Modo Hockey – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

0.37 in i andra perioden gjorde Modo Hockey 1–0. Målskytt var Linus Andersson framspelad av David Rundblad och Tyler Kelleher. Efter 8.05 i andra perioden nätade Oskar Asplund framspelad av Charlie Forslund och kvitterade för Almtuna.

17.46 in i tredje perioden slog Mikkel Øby Olsen till på pass av Oskar Asplund och Liam Danielsson och avgjorde matchen. Øby Olsen fullbordade därmed lagets vändning.

Almtuna–Modo Hockey 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Andra perioden: 0–1 (20.37) Linus Andersson (David Rundblad, Tyler Kelleher), 1–1 (28.05) Oskar Asplund (Charlie Forslund).

Tredje perioden: 2–1 (57.46) Mikkel Øby Olsen (Oskar Asplund, Liam Danielsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 4-0-1

Modo Hockey: 3-1-1