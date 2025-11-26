Alfred Sjöholm det stora utropstecknet när AIK-Hockey Härnösand U18 slog ÖSK/Ö-vik U18

AIK-Hockey Härnösand U18 vann med 5–1 mot ÖSK/Ö-vik U18

AIK-Hockey Härnösand U18:s Alfred Sjöholm tremålsskytt

Alexander Hellström matchvinnare för AIK-Hockey Härnösand U18

AIK-Hockey Härnösand U18 besegrade ÖSK/Ö-vik U18 hemma i U18 division 1 norra B herr med 5–1 (0–0, 1–0, 4–1). Men snackisen var Alfred Sjöholm – som gjorde ett hattrick för AIK-Hockey Härnösand U18.

Alfred Sjöholm tremålsskytt för AIK-Hockey Härnösand U18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 12.23 in i andra perioden som AIK-Hockey Härnösand U18 tog ledningen genom Daniel Daksevic assisterad av Alexander Hellström och Alfred Sjöholm.

AIK-Hockey Härnösand U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.19 genom Alexander Hellström och gick upp till 3–0 innan ÖSK/Ö-vik U18 svarade.

Segern skrevs till slut till 5–1 för AIK-Hockey Härnösand U18.

AIK-Hockey Härnösand U18:s Alfred Sjöholm stod för tre mål och två assists, Daniel Daksevic gjorde ett mål och tre målgivande passningar och Alexander Hellström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

AIK-Hockey Härnösand U18 har tre segrar och två förluster och 21–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan ÖSK/Ö-vik U18 har en vinst och fyra förluster och 13–22 i målskillnad.

Det här betyder att AIK-Hockey Härnösand U18 ligger på sjunde plats i tabellen och ÖSK/Ö-vik U18 är på elfte och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann AIK-Hockey Härnösand med 2–1.

Måndag 1 december 19.30 spelar AIK-Hockey Härnösand U18 borta mot Sollefteå U18. ÖSK/Ö-vik U18 möter Tegs SK U18 hemma i Bjästa Ishall fredag 28 november 19.30.

AIK-Hockey Härnösand U18–ÖSK/Ö-vik U18 5–1 (0–0, 1–0, 4–1)

U18 division 1 norra B herr, Högslättens Ishall

Andra perioden: 1–0 (32.23) Daniel Daksevic (Alexander Hellström, Alfred Sjöholm).

Tredje perioden: 2–0 (40.19) Alexander Hellström (Alfred Sjöholm, Daniel Daksevic), 3–0 (46.40) Alfred Sjöholm (Hugo Ulander), 3–1 (48.46) Maximilian Nilsson Dömstedt (Theo Åström), 4–1 (56.17) Alfred Sjöholm (Alexander Hellström, Daniel Daksevic), 5–1 (56.45) Alfred Sjöholm (Daniel Daksevic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK-Hockey Härnösand U18: 3-0-2

ÖSK/Ö-vik U18: 1-0-4

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: Sollefteå HK, borta, 1 december

ÖSK/Ö-vik U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 28 november