Alfred Lidén het när Nyköping besegrade Lidingö Vikings HC

Nyköping-seger med 4–1 mot Lidingö Vikings HC

Alfred Lidén med två mål för Nyköping

Lucas Hellberg matchvinnare för Nyköping

Bortalaget Nyköping tog hem de tre poängen efter seger mot Lidingö Vikings HC i U18 allettan östra fortsättningsserie. 1–4 (0–1, 0–1, 1–2) slutade söndagens match.

Nyköping har startat med två raka segrar, efter 5–3 mot Haninge Anchors HC U18 i premiären.

Gustav Lindberg gjorde 1–0 till gästerna Nyköping efter tio minuter efter pass från Lucas Hellberg.

Efter 4.18 i andra perioden nätade Lucas Hellberg framspelad av Gergo Lenkey och Dennis Niklasson och gjorde 0–2.

Nyköping gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 0–2 till 0–4, båda målen av Alfred Lidén. Målen punkterade matchen.

Aleksis Frelihs reducerade förvisso men närmare än 1–4 kom inte Lidingö Vikings HC. Nyköping tog därmed en stabil seger.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 februari i Stora Hallen.

Lidingö Vikings HC tar sig an Haninge Anchors HC U18 i nästa match borta onsdag 14 januari 19.30. Nyköping möter Järna borta torsdag 15 januari 19.30.

Lidingö Vikings HC–Nyköping 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Exakt Arena

Första perioden: 0–1 (10.44) Gustav Lindberg (Lucas Hellberg).

Andra perioden: 0–2 (24.18) Lucas Hellberg (Gergo Lenkey, Dennis Niklasson).

Tredje perioden: 0–3 (41.55) Alfred Lidén (Isak Wahnström, Theo Grönqvist), 0–4 (42.08) Alfred Lidén (Zach Rohdin, Theo Grönqvist), 1–4 (55.48) Aleksis Frelihs (Benjamin Herrmann, William Otterud).

Nästa match:

Lidingö Vikings HC: Haninge Anchors HC, borta, 14 januari 19.30

Nyköping: Järna SK, borta, 15 januari 19.30