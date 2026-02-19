Alfons Freij matchvinnare när Timrå IK slog Malmö

Timrå IK vann med 5–2 mot Malmö

Alfons Freij tvåmålsskytt för Timrå IK

Andra raka segern för Timrå IK

Timrå IK vann mot Malmö på hemmaplan i torsdagens match i SHL. 5–2 (2–0, 1–1, 2–1) slutade matchen.

Timrå IK tog ledningen efter 11.47 genom Alfons Freij framspelad av Emil Pettersson och Erik Walli Walterholm. Laget gjorde 2–0 när Anton Heikkinen hittade rätt assisterad av Didrik Strömberg och Lukas Pilö efter 19.30.

Efter 2.45 i andra perioden slog Alfons Freij till på nytt framspelad av Emil Pettersson och Erik Walli Walterholm och gjorde 3–0. Malmös Isac Nilsson gjorde 3–1 efter 7.23 på pass av Seth Barton.

Efter 6.51 i tredje perioden reducerade Malmö på nytt genom Robin Hanzl på pass av Topi Niemelä och Lauri Pajuniemi. 8.32 in i tredje perioden nätade Timrå IK:s Erik Walli Walterholm framspelad av Eddie Genborg och Alfons Freij och ökade ledningen. Efter 16.42 slog Emil Pettersson till på pass av Anton Wedin och Marcus Hardegård och ökade ledningen för Timrå IK.

Timrå IK:s Erik Walli Walterholm stod för ett mål och två assists, Alfons Freij gjorde två mål och ett målgivande pass och Emil Pettersson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Timrå IK har två segrar och tre förluster och 16–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Malmö har en vinst och fyra förluster och 11–21 i målskillnad.

Resultatet innebär att Timrå IK ligger kvar på tionde plats och Malmö på femte plats i tabellen.

I nästa match, lördag 21 februari möter Timrå IK Djurgården hemma i SCA Arena 18.00 medan Malmö spelar borta mot Växjö 15.15.

Timrå IK–Malmö 5–2 (2–0, 1–1, 2–1)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (11.47) Alfons Freij (Emil Pettersson, Erik Walli Walterholm), 2–0 (19.30) Anton Heikkinen (Didrik Strömberg, Lukas Pilö).

Andra perioden: 3–0 (22.45) Alfons Freij (Emil Pettersson, Erik Walli Walterholm), 3–1 (27.23) Isac Nilsson (Seth Barton).

Tredje perioden: 3–2 (46.51) Robin Hanzl (Topi Niemelä, Lauri Pajuniemi), 4–2 (48.32) Erik Walli Walterholm (Eddie Genborg, Alfons Freij), 5–2 (56.42) Emil Pettersson (Anton Wedin, Marcus Hardegård).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 2-0-3

Malmö: 1-0-4

Nästa match:

Timrå IK: Djurgårdens IF, hemma, 21 februari 18.00

Malmö: Växjö Lakers HC, borta, 21 februari 15.15