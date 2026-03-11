Alexis Lafreniere fixade segern för NY Rangers i matchen mot Calgary

Det blev ett hattrick för NY Rangers Alexis Lafreniere i matchen mot Calgary i NHL. NY Rangers vann på hemmaplan med 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Alexis Lafreniere gjorde 1–0 till NY Rangers efter 17 minuters spel efter förarbete från Mika Zibanejad och Adam Fox.

Efter 10.28 i andra perioden slog Conor Sheary till framspelad av Tye Kartye och Will Borgen och gjorde 2–0. Alexis Lafreniere gjorde dessutom 3–0 efter 16.31 på pass av Gabriel Perreault och Mika Zibanejad.

Efter 17.42 i tredje perioden gjorde Alexis Lafreniere också 4–0 framspelad av Gabriel Perreault och Urho Vaakanainen.

NY Rangers har tre segrar och två förluster och 23–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Calgary har en vinst och fyra förluster och 10–25 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Calgary med 5–1.

Fredag 13 mars 01.00 spelar NY Rangers borta mot Winnipeg.

NY Rangers–Calgary 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 1–0 (17.27) Alexis Lafreniere (Mika Zibanejad, Adam Fox).

Andra perioden: 2–0 (30.28) Conor Sheary (Tye Kartye, Will Borgen), 3–0 (36.31) Alexis Lafreniere (Gabriel Perreault, Mika Zibanejad).

Tredje perioden: 4–0 (57.42) Alexis Lafreniere (Gabriel Perreault, Urho Vaakanainen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 3-1-1

Calgary: 1-0-4

Nästa match:

NY Rangers: Winnipeg Jets, borta, 13 mars 01.00