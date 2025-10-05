Alexander Lundin-Larsson fyramålsskytt i Falu J18:s seger mot Ore

Falu J18 vann med 9–6 mot Ore

Falu J18:s Alexander Lundin-Larsson fyramålsskytt

Fem raka mål för Falu J18

Fyra mål hann Alexander Lundin-Larsson med när Falu J18 besegrade Ore på bortaplan med 9–6 (5–1, 1–4, 3–1) i U18 division 1 västra B herr.

Alexander Lundin-Larsson gjorde fyra mål för Falu J18

I första perioden var det Falu J18 som dominerade. Laget vann perioden klart med 5–1.

I andra perioden var det i stället Ore som hade greppet. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 5–6.

Ore kvitterade också till 6–6 genom Felix Lövgren i början av tredje perioden i tredje perioden.

Falu J18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 6–6 till 6–9 på bara 8.04. Falu J18 tog därmed en klar seger.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Falu J18 med 4–0.

Den 9 november tar lagen sig an varandra igen, då i Lugnets Ishall.

Falu J18 möter Falu 2 hemma torsdag 9 oktober 19.00.

Ore–Falu J18 6–9 (1–5, 4–1, 1–3)

U18 division 1 västra B herr, Furudals Hockeycenter

Första perioden: 0–1 (0.21) Hugo Liljeqvist (Trulls Bjurström), 1–1 (7.35) Dzeiss Kulikovs (Jegors Rogolevs, Linus Edling), 1–2 (7.57) Lucas Carlsson (Erik Borgström, Liam Renström), 1–3 (12.22) Hugo Liljeqvist (Anton Sundberg), 1–4 (12.50) Anton Sundberg (Alexander Lundin-Larsson), 1–5 (15.28) Alexander Lundin-Larsson (Theo Axelsson, Ludwig Fransén Larsson).

Andra perioden: 1–6 (21.08) Alexander Lundin-Larsson (Theo Axelsson, Anton Sundberg), 2–6 (23.13) Melwin Orenäs (Jonathan Karner, Dzeiss Kulikovs), 3–6 (26.28) Linus Edling (Herman Fagerström, Jegors Rogolevs), 4–6 (29.07) Felix Ekvall (Edward Sööt, Ludvig Sultan), 5–6 (34.15) Felix Ekvall (Ludvig Sultan).

Tredje perioden: 6–6 (42.00) Felix Lövgren (Dzeiss Kulikovs, Linus Edling), 6–7 (47.40) Alexander Lundin-Larsson (Theo Axelsson, Anton Sundberg), 6–8 (50.39) Oliver Pernhall (Elias Isaksson), 6–9 (55.44) Alexander Lundin-Larsson.

Nästa match:

Ore: Orsa IK, borta, 9 oktober

Falu J18: Falu IF 2, hemma, 9 oktober