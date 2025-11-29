Alexander Eriksson het när Borlänge besegrade Malung

Seger för Borlänge med 5–3 mot Malung

Alexander Eriksson gjorde två mål för Borlänge

Albin Daniels matchvinnare för Borlänge

Bortalaget Borlänge tog hem de tre poängen efter seger mot Malung i U20 region väst herr. 3–5 (0–2, 2–1, 1–2) slutade lördagens match.

Borlänges Alexander Eriksson tvåmålsskytt

Borlänge tog ledningen efter 6.52 genom Alexander Eriksson på pass av Adam Bjurell och Albin Daniels.

Laget gjorde 0–2 när Leo Åström fick träff efter förarbete från Douglas Åvik och Alexander Eriksson efter 13.49.

Malung reducerade och kvitterade till 2–2 genom Måns Gyllensten och Artur Yanchalouski i andra perioden.

Borlänge tog ledningen på nytt genom Alexander Eriksson som gjorde sitt andra mål efter 14.08.

Borlänge gjorde 2–4 genom Albin Daniels efter 11.46 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Malung reducerade dock till 3–4 genom Gustav Estenstad efter 13.52 av perioden.

Borlänge kunde dock avgöra till 3–5 med 4.51 kvar av matchen genom Robin Strand.

Albin Daniels gjorde ett mål för Borlänge och två assist, Alexander Eriksson stod för tre poäng, varav två mål och Robin Strand gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Malung på sjätte plats och Borlänge på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Malungs IF vunnit.

Nästa motstånd för Malung är BIK Karlskoga J20. Borlänge tar sig an Grums hemma. Båda matcherna spelas tisdag 2 december 19.00.

Malung–Borlänge 3–5 (0–2, 2–1, 1–2)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (6.52) Alexander Eriksson (Adam Bjurell, Albin Daniels), 0–2 (13.49) Leo Åström (Douglas Åvik, Alexander Eriksson).

Andra perioden: 1–2 (25.14) Måns Gyllensten (Jon Höglund), 2–2 (32.15) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling, Erik Ström), 2–3 (34.08) Alexander Eriksson (Robin Strand, Arvid Bäck).

Tredje perioden: 2–4 (51.46) Albin Daniels (Robin Strand, Leo Åström), 3–4 (53.52) Gustav Estenstad (Måns Gyllensten), 3–5 (55.09) Robin Strand (Albin Daniels).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 2-0-3

Borlänge: 2-1-2

Nästa match:

Malung: BIK Karlskoga, hemma, 2 december

Borlänge: Grums IK Hockey, hemma, 2 december